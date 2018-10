Uomini e donne | Mara Fasone e l’incubo di un Sara Affi Fella bis

Tina Cipollari di Uomini e Donne - colpo di scena : l’ultimo gossip sull’opinionista : Non si riesce nemmeno a immaginare Uomini e Donne senza Tina Cipollari. L’opinionista, ormai storica della trasmissione di Maria De Filippi insieme a Gianni Sperti, si distingue per i suoi commenti al vetriolo, per le frecciatine non troppo velate ai protagonisti e da qualche anno anche per i siparietti con Gemma Galgani, la dama per eccellenza del trono over. Una ‘guerra’, quella con Gemma, che non sembra proprio avere fine. ...

Uomini e Donne anticipazioni - Federico ritorna : ecco come è finita con Teresa : Uomini e Donne anticipazioni: ecco cosa succede tra Teresa e Federico dopo la segnalazione di Karina Cascella Dopo la segnalazione di Karina Cascella a Uomini e Donne, Federico Rubini decide di tornare in studio per riconquistare Teresa Langella. Il corteggiatore è stato accusato di aver trascorso una serata intima con una sua ex fidanzata. Sin […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Federico ritorna: ecco come è finita con Teresa ...

Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione : nessuna traccia di Sara Affi Fella ma... (Trono Classico) : Uomini e donne, Anticipazioni: nella nuova registrazione del dating show di canale 5, Lorenzo Riccardi ha attaccato aspramente la sua corteggiatrice Giulia Cavaglia…(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:11:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Classico 17 ottobre 2018 : la Segnalazione di Gianni Sperti su Mara! : Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Classico 17-10-2018: i genitori di Mara vedono l’ex della figlia! Per Tina, Lorenzo e Giulia sono complici! Anticipazioni Uomini e Donne: Tina crede che tra Giulia e Lorenzo vi sia una sorta di accordo! Gianni segnala a Maria che i genitori di Mara, quando vengono nella Capitale, sono soliti incontrare l’ex della figlia! Luigi e la bella complicità con Irene! Teresa litiga con ...

Il gap tra Uomini e donne esiste eccome - caro Mazzola. E ha radici economiche : Dopo aver letto il post di Marcello Adriano Mazzola, dove paventa una supremazia delle donne in Italia e reclama pari opportunità, sì, ma per gli uomini, sono andata a rivedere alcuni dati sul gap economico e occupazionale tra uomini e donne nel nostro Paese. Sulla violenza contro le donne tocca ripetere che a parte le personalissime opinioni di Mazzola, ci sono numeri e dati che ne rivelano l’entità e l’asimmetria con la violenza ...

Uomini e Donne - arrivano nuove segnalazioni sui tronisti : Maria De Filippi deve prendere un provvedimento : Il Sara Affi Fella gate ha scosso il programma Uomini e Donne. Se da una parte c’è stato un riscontro più che positivo negli ascolti, non si può dire lo stesso per l’opinione pubblica. I telespettatori hanno messo di nuovo in dubbio la veridicità del programma, nonostante siano intervenuti in prima persona gli autori e gli opinionisti del programma. Nel trono classico, però, continuano ad arrivare segnalazioni e il comportamento dei ...

Uomini e Donne - dopo Sara Affi Fella Mara Fasone : Gianni Sperti svela i legami con l'ex fidanzato : Gianni Sperti aveva promesso al pubblico di diventare investigatore per scovare i probabili magheggi dei ragazzi alle spalle della produzione e sembra che le sue ricerche inizino a dare i suoi frutti. ...

Perché gli Uomini invecchiano prima delle donne : colpa degli estrogeni! - : Scienza: il sesso in età avanzata aiuta a conservare la memoria L'ormone femminile che conferisce alle donne il loro aspetto femminile, il ciclo mestruale e la fertilità potrebbe anche contribuire a ...

Uomini e Donne - anticipazioni classico - Mara Fasone ammette : "La famiglia mi spinge verso il mio ex fidanzato" : Dubbi e incertezze sul trono della Fasone per via della famiglia. Giulia, nonostante le accuse di Lorenzo, decide di tornare.

Uomini e Donne oggi : scontro Mara vs Teresa - la Langella chiude con Federico : Uomini e Donne oggi: scontro Teresa vs Mara, la segnalazione di Karina Cascella su Federico oggi a Uomini e Donne andrà in onda la puntata del Trono Classico. In studio i telespettatori vedranno entrare inizialmente tutti i tronisti, fatta eccezione per Mara. Maria De Filippi rivela che, quando si è conclusa la passata registrazione, c’è […] L'articolo Uomini e Donne oggi: scontro Mara vs Teresa, la Langella chiude con Federico ...

Uomini E Donne : Gianni Sperti rivela che Mara Fasone ha tenuto nascosto un segreto che riguarda l’ex fidanzato : Mara Fasone come Sara Affi Fella? Secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, Gianni Sperti avrebbe rivelato in puntata un segreto che Mara Fasone aveva tenuto nascosto alla produzione: è rimasta in contatto... L'articolo Uomini E Donne: Gianni Sperti rivela che Mara Fasone ha tenuto nascosto un segreto che riguarda l’ex fidanzato proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Anticipazioni Uomini e donne : un incontro con la famiglia mette nei guai la Fasone : Sebbene sia stato archiviato da Maria De Filippi, il caso Sara Affi Fella continua [VIDEO] ad essere presente nella memoria del pubblico e dei protagonisti del Trono Classico di Uomini e donne. Anche nella registrazione effettuata ieri 17 ottobre, infatti, ci sono state allusioni su quanto accaduto tra l'ex tronista e Nicola Panico, con sospetti riguardanti un'altra tronista del programma. A diventare oggetto di illazioni è stata Mara Fasone, ...

Uomini e Donne | 18 ottobre 2018 | Diretta live : Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:45. Nella trasmissione si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri. Il gruppo degli opinionisti fissi è composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino, Mario Serpa e Jack Vanore.prosegui la letturaUomini e Donne | 18 ottobre 2018 | Diretta ...

Uomini e Donne : suicidio Rocco Di Perna - accusa choc. Giuliano Giuliani contro Maria De Filippi : Il suicidio di Rocco Di Perna ha sconvolto il pubblico e anche tutto il mondo della televisione. A pochi giorni dalla morte dell’ex protagonista di Uomini e Donne (era il 14 ottobre 2018), un ex volto storico del programma di Maria De Filippi ha detto la sua sul suicidio di Di Perna che ha deciso di togliersi la vita buttandosi dal balcone della sua abitazione a Stornarella, in provincia di Foggia. A parlare del gesto estremo di Di Perna che ...