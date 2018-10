The Stanley Parable | da ora è disponibile l' achievement che richiedeva di non giocare per

eurogamer

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Thepuò essere "finito" in meno di 30 minuti, ma dovretepiù volte al titolo per scoprire tutto quello che c'è da vedere. A causa della breve durata del gioco, probabilmente in molti dopo l'acquisto al lancio (17 ottobre 2013) non hanno più messo mano al titolo e, in questo caso, avete diritto a un obiettivo molto speciale.Come riporta Polygon, l'è chiamato "Go Outside" e richiede al giocatore di non toccare il gioco per cinque anni. Davey Wreden, uno degli sviluppatori del gioco, ha pubblicato un post su Twitter per l'occasione.Read more…