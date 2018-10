Il sindaco di Riace a Napoli | ' Accetto col cuore l' invito di Dema'

Il sindaco di Riace diventa eroe dell'Anpi : Attorno al modello Riace sta convergendo un mondo a digiuno di miti ed elettori. E nelle beghe giudiziarie di Lucano, il sindaco anti-Salvini, in molti vogliono intravedere una sorta di persecuzione ...

Riace - Lucano a Napoli “Accetto l’invito del sindaco De Magistris”/ Ultime notizie “Lo ammiro” : Riace, Lucano ha dormito in auto “Non ho un luogo fisso”. Ultime notizie, sindaco rimasto nella Locride dopo il divieto di dimora nel proprio comune(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:57:00 GMT)

Riace - Mimmo Lucano sospeso dalla carica di sindaco : 'Ovviamente facciamo ricorso al Tar per un fatto morale e poi dobbiamo recuperare le risorse per i servizi già svolti, dopodiché , lo voglio dire come volontà politica, dobbiamo uscire dallo Sprar. ...

Riace : confermata la sospensione di Lucano dalla carica di sindaco : La prefettura di Reggio Calabria ha confermato il provvedimento di sospensione dalla carica del sindaco di Riace, Domenico Lucano. La decisione, secondo quanto apprende l'AGI, è stata assunta dal prefetto Michele di Bari dopo l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, revocando gli arresti domiciliari per il primo cittadino, ha emesso un provvedimento di divieto di dimora nella cittadina calabrese. Lucano era stato ...

Accoglienza migranti - il sindaco fuori Riace : 'si va avanti' : 'Non ho ancora deciso dove andrò'- ha detto Mimmo Lucano dopo il divieto di dimora. Intanto nel comune calabrese la moglie prosegue nell'attività di assistenza ai 150 migranti che sono ancora in paese ...

Riace - primo giorno in 'esilio' del sindaco Lucano 'Non è un luogo fisso dove stare - ho dormito in macchina' : 'È una questione politica. Bisogna portare in giro il messaggio politico di Riace'. Dovrà ricredersi chi pensava che l'esilio da Riace avrebbe fatto sprofondare Mimmo Lucano nello sconforto o gli ...

Riace - primo giorno in "esilio" del sindaco Lucano. "Ce la faremo - solidarietà da tutt'Italia" : Allontanato dal suo paese simbolo di integrazione e accoglienza, racconta di messaggi di sostegno ricevuti da privati cittadini e presidenti di Regione. "C'è chi vuole civilità della barbarie, noi quella dei rapporti umani".

Beppe Fiorello sul sindaco di Riace Mimmo Lucano : "Sei scomodo perché hai il volto della Calabria giusta" : "Sei stato scomodo Mimmo perché hai il volto della Calabria giusta, nuova, libera e felice". Beppe Fiorello ha dedicato su Facebook un post a Domenico Lucano. L'attore, che già dopo l'arresto aveva preso apertamente posizione per difendere il sindaco di Riace, ore che è stato disposto il divieto di dimora, torna a utilizzare i social per testimoniare la sua solidarietà. Firello non ha dubbi, "il tempo ti darà ...

sindaco Riace - il medico di Lampedusa a TPI : 'Altro che divieto di dimora - Mimmo Lucano merita il Nobel' : Siamo tutti esseri umani e cittadini del mondo. Abbiamo tutti il diritto di vivere una vita dignitosa. Cosa avrebbe cambiato? e avessimo fatto una politica più intelligente, con una distribuzione su ...

Torino - il sindaco di Riace in diretta video al Cinema Ambrosio : Un documentario e un dialogo a distanza coon il sindaco di Riace Mimmo Lucano. L'iniziativa è promossa da Liberi e uguali che per questa riflessione ha coinvolto due associazioni l'Arturo Ambrosio e L@...

Lucano lascia Riace all'alba : il sindaco non potrà più abitarci : Revocato l'arresto del sindaco di Riace accusato di istigazione all'immigrazione clandestina. Ma non potrà rimanere nella cittadina calabrese: «È una persecuzione, una cosa senza senso»

Revocati gli arresti domiciliari - il sindaco Domenico Lucano ha lasciato Riace : "Il ministero ci accredita queste risorse con molto ritardo, ci siamo inventati un'idea di moneta locale spendibile solo a Riace con riscontro positivo dell'economia locale", spiegava il sindaco. Il ...

Riace - Beppe Fiorello a Mimmo Lucano “sindaco scomodo e isolato”/ “Tu sei Calabria giusta - i mafiosi liberi” : Riace, Beppe Fiorello difende il sindaco Mimmo Lucano contro Salvini: "scomodo e isolato, tu sei la Calabria giusta. Intanto i mafiosi liberi di agire". Le ultime notizie sul caso migranti(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:48:00 GMT)