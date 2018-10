Il Papa in Nord Corea? Serve una seria preparazione | sarebbe un impulso a pace e

Il Papa : "Sono disposto a visitare la Corea del Nord : ... 'Questa è la faccia tipica della donna Coreana', ha spiegato il presidente Moon Jae-in, che ha detto al Pontefice di aver letto alcuni suoi libri citando in particolare 'Questa economia uccide'. ...

