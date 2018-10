Strada Parchi diffida Mit | sblocchi fondi

Strada Parchi - Fabris : autostrada sicura : 20.48 "E' da anni che chiediamo risorse per i viadotti di un'autoStrada costruita sul finire degli anni '60. L'autoStrada è sicura, sulla gestione in condizioni normali dell'autoStrada siamo assolutamente tranquilli". Così Fabris,il vice presidente del Cda di Strada dei Parchi,la società concessionaria di A24 e A25,le due autostrade i cui piloni dei viadotti,per il ministro Toninelli,sono in condizioni allarmanti di degrado. Fabris chiede che ...

Strada dei Parchi : 'Il rischio non sono i viadotti scrostati - ma il terremoto. Lo Stato dia il via libera ai lavori' : 'Allarmante Stato di degrado dei piloni dei viadotti delle autostrade A24 e A 25', quelle che corrono sui monti d'Abruzzo attraverso 176 viadotti , piccoli e grandi, e 55 gallerie. Ne ha parlato ...

Strada dei Parchi a Toninelli : l'autoStrada A24-A25 è sicura : Roma, 16 ott., askanews, - L'autoStrada A24-A25 'è sicura' e 'quello che manca sono i decreti per sbloccare i fondi per la messa in sicurezza antisismica'. Lo afferma la società concessionaria Strada ...

TONINELLI : "PILONI VIADOTTI A24 E A25 IN CONDIZIONI ALLARMANTI"/ Strada dei Parchi : "AutoStrada è sicura" : TONINELLI, "piloni VIADOTTI A24-A25 in CONDIZIONI allarmanti". Ultime notizie, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lancia l'allerta riguardante l'AutoStrada dei Parchi. (Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:58:00 GMT)

Strada Parchi - Toninelli : sui viadotti della A24 e della A25 ci sono piloni in condizioni allarmanti : «Sui viadotti della A24 e A25» le due arterie di Strada dei Parchi (Gruppo Toto) che collegano Lazio e Abruzzo, «alcuni piloni, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti». Lo ha denunciato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, nel suo intervento all’assemblea de...

Strada dei Parchi - ministro Toninelli : condizioni dei piloni allarmanti - : Il titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti ha visionato personalmente alcune strutture della A24 e A25 che collegano Lazio e Abruzzo

Strada Parchi - Toninelli : : Teleborsa, - " Avevo promesso che ci sarebbero stati subito i soldi per la messa in sicurezza della A24-A25 e la soluzione trovata di concerto con il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi , ossia di ...

Strada Parchi - Toninelli : "Subito disponibili fondi per manutenzione" : Avevo promesso che ci sarebbero stati subito i soldi per la messa in sicurezza della A24-A25 e la soluzione trovata di concerto con il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi , ossia di utilizzare risorse ...

Ponti - blitz di Toninelli sotto ai viadotti dell'A25 : "Rinegozieremo gli accordi con Strada dei Parchi" : L'annuncio del ministro dei Trasporti reduce da un sopralluogo ai piloni più malridotti dell'autoStrada: "Rivedremo tutti i contratti fatti dai precedenti governi con i signori dell'asfalto"

Strada dei Parchi - sospeso aumento pedaggi - si torna alle tariffe del 2017 : L'Aquila - Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, annuncia che scatterà da domani, lunedì 1 ottobre, la momentanea sospensione degli aumenti tariffari, pari al 12,89%, disposti con decreto interministeriale del 29 dicembre 2017 ed entrati in vigore l'1 gennaio 2018. Nel prossimo trimestre, quindi, la tariffa agevolata sarà quella vigente nel 2017. Concertata con il ministero delle ...

Inquinamento acque Gran Sasso : indagati per inquinamento ambientale Infn e Strada Parchi : Teramo - Ad un anno dall'avvio dell'inchiesta sul sistema Gran Sasso, in seguito ai diversi sversamenti di sostanze inquinanti registrate nel corso del tempo, la Procura di Teramo firma l'avviso di conclusione delle indagini, iscrivendo nel registro degli indagati 10 persone tra vertici dell'Infn, Strada dei Parchi e Ruzzo Reti, tutte accusate di inquinamento ambientale. Ad essere raggiunti dall'avviso di garanzia il ...

Gran Sasso - indagati i vertici dell’Istituto di fisica nucleare e Strada dei Parchi : “Pericolo di inquinamento delle acque” : Un’inchiesta a tutto campo sul “sistema Gran Sasso” e sullo stato di salute delle acque che sgorgano da sotto il massiccio appenninico ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di dieci persone tra vertici dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, Strada dei Parchi e Ruzzo Reti, nonché al sequestro delle opere di captazione in corrispondenza dei laboratori. Inchiesta che, come scrivono i magistrati nel capo di ...

