Rc auto | con la manovra rischio di aumenti al Nord | rincari fino al 40% Come può cambiare

Mantova : sorpresi con arnesi da scasso in auto - tre uomini denunciati : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - Sono stati fermati per un controllo stradale e sorpresi con alcuni arnesi da scasso nell'auto. Per questo tre uomini sono stati denunciati. E' accaduto lo scorso lunedì nel Mantovano. I tre, due di 42enni e un 29enne, tutti di origine albanese e residenti a Reggio Emili

Tasse automobilistiche - Il bollo si paga anche con Satispay : Satispay, il servizio di mobile payment basato su un network alternativo alle carte di credito e debito, lancia un nuovo servizio ad hoc per gli automobilisti e i motociclisti. Da oggi i 415 mila membri della sua community potranno pagare il bollo in modo estremamente facile e rapido, senza più bisogno di fare code agli sportelli e, per la prima volta in Italia, con ununica semplice interfaccia duso, per gli utenti ...

Assicurazione auto - perché c'è il rischio concreto di aumenti fino al 40 per cento : L'obiettivo che si sarebbe posto il governo è quello di eliminare le differenze di prezzo tra le polizze da una regione...

Rc auto - niente tariffa unica ma arrivano sconti per la Campania : La politica torna ad affrontare il caro Rc auto ma la tariffa unica per i virtuosi, al momento, non c'è. Nell'ultimo Consiglio dei ministri, lunedì notte, nel decreto fiscale è stato inserito in ...

Domenica In - Mara Venier e lo sclero in diretta con gli autori di Rai 1 : clamoroso - cosa non avevate notato : Il nastro va riavvolto fino alla scorsa Domenica. Si torna a Domenica In , di Mara Venier , dove durante la diretta è accaduto qualcosa di particolare che, forse, non tutti hanno notato. Il punto è ...

Camorra e matrimoni - maxiconfisca all'imprenditore del clan : sequestrati 16 milioni tra case - barche e auto : Beni per 16 milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione Investigativa Antimafia all'imprenditore Bruno Potenza, ritenuto legato al clan Lo Russo del quartiere Miano di Napoli. La Dia ha ...

Allarme Toninelli su ponti autostrade A24-A25 : Ho visto con i miei occhi sono in pessime condizioni : L'Aquila - "Alcuni piloni dei viadotti della A24 e A25, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, all'assemblea dell'Ance. L'A24 e l'A25, gestite da Strada dei Parchi, collegano Lazio e Abruzzo. "E' da anni che chiediamo che ci siano le risorse per i viadotti ...

Schianto sull'A5 - un camion e due auto coinvolti : quattro feriti Aosta - La mattinata di oggi - mercoledì 17 ottobre - si è aperta con un ... : La mattinata di oggi, mercoledì 17 ottobre, si è aperta con un violento incidente sull'autostrada A5 in direzione di Aosta, poco prima dello svincolo per Verrès. Ad essere coinvolte, attorno alle 5.15,...

Ponte - autostrade ritorna in campo per demolire i monconi del viadotto : La nuova versione del testo apre a interventi di progettazione e demolizione. Il Pd: «Bocciate le modifiche antimafia». Conte: «I controlli ci saranno».

Nuova Rc auto : sconti al Sud ma con rincari al Nord : Prezzi più bassi per la Rc auto al Sud. Questo ha annunciato il Governo nell’ambito della manovra economica varata lunedì 15 ottobre e ancora non è noto un testo di legge che consenta di capire come l’obiettivo verrà raggiunto. Ma ci sono due certezze: le compagnie assicurative sono contrarie ed era già partito un confronto per una riforma complessiva dei criteri tariffari...

