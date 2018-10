Il calciomercato oggi – Beffa incredibile per il Milan?

Il calciomercato oggi – Cessione a gennaio del Milan - si muove anche il Real Madrid : Bakayoko non convince. L’esperienza del centrocampista francese in Italia non sta andando per il verso giusto e potrebbe terminare prima delle previsioni. L’ex Monaco, giunto al Milan a fine mercato con la formula del prestito dal Chelsea, sta trovando poco spazio e non sta soddisfacendo società e staff tecnico. I rossoneri sarebbero decisi a restituire il giocatore al mittente già durante la finestra di mercato di gennaio. Bakayoko, che ...

Il calciomercato oggi – La bomba sul futuro di Cristiano Ronaldo : Il calciomercato oggi – Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo non sta di certo attraversando un buon momento, il portoghese è stato accusato di violenza sessuale e spera di risolvere la situazione nel minor tempo possibile e poi concentrarsi sul campo. Ma nel frattempo arrivano novità clamorose che riguardano il calciatore della Juventus. Secondo quanto riporta Don Balón il cinque volte Pallone d’Oro starebbe riflettendo su ...

Il calciomercato oggi – Tutti pazzi di Barella - è derby : Il calciomercato oggi – Il Cagliari sta disputando una stagione altalenante, il club sardo è in lotta per raggiungere la salvezza e ha tutte le possibilità di raggiungere l’obiettivo. Nell’ultimo match è arrivato un successo fondamentale contro il Bologna ed adesso si prepara per la difficile trasferta contro la Fiorentina. Stagione strepitosa per il centrocampista Barella, protagonista in campionato ma anche con la maglia della ...

Il calciomercato oggi – Il Chelsea guarda in casa Milan : Il calciomercato oggi – Il Chelsea di Maurizio Sarri avrebbe posato gli occhi su un pezzo pregiato della difesa del Milan, il capitano Alessio Romagnoli. Il 23enne difensore rossonero, dopo aver attirato le attenzioni del Manchester United, secondo il Telegraph, sarebbe entrato nelle grazie dell’ex tecnico del Napoli: Sarri, infatti lo considera il rinforzo adatto per una retroguardia che rischia di perdere sia Gary Cahill che ...

Il calciomercato oggi – Innesto del Torino per la prossima stagione : Il calciomercato oggi – Il Torino è reduce dal successo casalingo nella gara di campionato in Serie A contro il Frosinone, una buona prestazione per la squadra di Walter Mazzarri che ha conquistato tre punti d’oro ma senza entusiasmare. Nel frattempo la dirigenza granata non si ferma sul mercato e ha intenzione di costruire una squadra sempre più competitiva. E’ stato bloccato infatti un colpo per la prossima stagione, stiamo ...

Il calciomercato oggi – Colpacci di Juventus - Milan ed Inter : Il calciomercato oggi – Il calciomercato continua a regalare grosse emozioni e colpi di scena, in particolar modo le prossime sessioni si preannunciano scoppiettanti. Previsti alcuni movimenti a gennaio ma i colpi grossi sono previsti per giugno, tre big pronti ad arrivare in Italia. Iniziamo dal terzino Marcelo, si è parlato tanto di un possibile trasferimento alla Juventus subito dopo l’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, la ...

Il calciomercato oggi – Che colpo del Napoli! : Il calciomercato oggi – Il Napoli ha iniziato molto bene la stagione con Carlo Ancelotti in panchina, il club azzurro è reduce dall’entusiasmante successo davanti al pubblico amico contro i vice-campioni d’Europa del Liverpool. In campionato sconfitta contro la Juventus ed i punti di distacco dalla vetta sono adesso 6 ma la squadra di Ancelotti ha tutte le carte in regola per lottare fino alla fine. Nel frattempo si sta per definire ...

Il calciomercato oggi – Conferme su Ibrahimovic al Milan : Il calciomercato oggi – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Milan-Olympiacos (poi il successo della squadra rossonera), il direttore generale dell’area tecnica Leonardo si è espresso sul possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: “È legato al Milan e a Milano, è un dato di fatto. Ci abbiamo fatto un pensierino quando siamo arrivati quest’estate, ha caratteristiche particolari, è un guerriero. Sono molto ...

Il calciomercato oggi – Nuova avventura per il centrocampista Troianiello : Il calciomercato oggi – Il calciomercato continua a regalare emozioni, si muove anche la Serie D, in particolar modo importante notizia nelle ultime ore. Nuova destinazione per Gennaro Troianiello, l’ex fantasista di Salernitana, Palermo e Verona ha trovato l’accordo con il Nola, tutto definito nelle ultime ore. Il club si candida ad essere protagonista in campionati. Troianiello grande colpo. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

Il calciomercato oggi – Tutti pazzi di Piatek : Il calciomercato oggi – Le prime giornate del campionato di Serie A hanno dato importanti indicazioni, la vera sorpresa può essere considerato l’attaccante del Genoa Krzysztof Piatek, il polacco ha già messo a segno otto gol, un bottino da record per un calciatore che era arrivato in Italia come una sorpresa ma che ha già conquistato Tutti. Fiuto per il gol impressionante, Piatek è finito nel mirino dei maggiori club europei, la ...

Il calciomercato oggi – Juventus e Roma pensano al colpaccio! : Il calciomercato oggi – La finestra di gennaio di calciomercato è ancora lontana ma i club del campionato di Serie A provano ad anticipare i tempi, in particolar modo Juventus e Roma. Secondo indiscrezioni proveniente dall’Inghilterra Benjamin Mendy, obiettivo della Juventus, sarebbe ai ferri corti con Guardiola, i bianconeri quindi preparano l’assalto. Si muove anche la Roma, il grande obiettivo è Lucas Vazquez, il ...

Il calciomercato oggi – Il giovane portiere pronto a ‘volare’ : Il calciomercato non dorme mai e Alessio Sundas della Sport Man lo conferma. Nonostante le trattative siano ufficialmente chiuse, l’agente FIFA e titolare della Sport Man sta già lavorando per il futuro. Tra i giocatori più interessanti curati dal procuratore toscano c’è sicuramente Riccardo Piscitelli. Il giovane portiere ha disputato le ultime stagioni nel Benevento e per lui potrebbe esserci il futuro in B dato il forte ...

Il calciomercato oggi – Mossa a sorpresa del Genoa : Il calciomercato oggi – Il Genoa sta disputando una stagione positiva, la squadra di Ballardini è reduce dal meritato successo casalingo contro il Chievo, il grande protagonista è stato ancora una volta l’attaccante Piatek. Il polacco è già al centro del mercato, pronte super offerte dall’estero ma anche le big italiane stanno osservano da vicino la situazione. Nel frattempo si avvicina sempre di più l’arrivo di uno svincolato, si ...

Il calciomercato oggi – La mossa del Milan - l’offerta al Genoa ed il ritorno all’Inter : Il calciomercato oggi – Il Milan sta già lavorando al mercato del prossimo anno, che potrebbe riservare un gran colpo a costo zero. Secondo i media inglesi, infatti, il centrocampista dell’Arsenal Aaron Ramsey è uno degli obiettivi principali della dirigenza rossonera per rinforzare la rosa della squadra che verrà. Ramsey, il cui contratto scade a giugno, sarebbe tentato dall’avventura in Italia dopo anni di militanza tra le file ...