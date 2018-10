Roma-Spal streaming | ecco dove vedere la diretta della partita

Infortuni Roma : ecco chi recupera per la Spal : Quello di Perotti non è l’unico Infortunio con cui la Roma deve fare i conti. I giallorossi in infermeria sono infatti tre. Secondo la Gazzetta dello Sport, il più vicino al rientro potrebbe essere Javier Pastore, bloccato nel derby da una lesione al polpaccio e ora candidato alla convocazione in vista dell’impegno con la Spal. Le condizioni di De Rossi e Kolarov, entrambi ai box per una frattura alla falange del quinto dito ...

Roma - problema al polpaccio per Perotti - Spal a rischio : Secondo quanto riportato da Sky Sport il centrocampista Diego Perotti ha accusato un problema al polpaccio durante l'allenamento odierno della Roma e si è dovuto fermare. Ad oggi è a rischio la sua presenza contro la Spal .

Serie A Spal - Semplici : «Roma fortissima : sarà un nuovo esame» : FERRARA - "Abbiamo fatto ottime prestazioni senza ottenere i risultati sperati. C'era bisogno di staccare la spina, la squadra ha speso molto e ci attende un periodo determinante per i nostri ...

Roma : Crisi alle spalle - o forse no : La Crisi della Roma è già alle spalle? Guardando soltanto i numeri delle ultime quattro partite, tre di campionato e una di Champions, la risposta non potrebbe che essere affermativa. I numeri, nel calcio come nella vita, sono importanti ma ancora più importante è saperli interpretare. Dopo le ottime prestazioni contro Frosinone, Lazio e Viktoria Plzen c’era grande ottimismo. La trasferta, comunque vittoriosa di Empoli, ha però un ...

Roma-Lazio - la Capitale si ferma! C’è il derby : lo spettacolo inizia sugli spalti [GALLERY] : La Capitale si ferma per il sabato pomeriggio di Serie A: di scena il derby Roma-Lazio. Come sempre lo spettacolo parte dagli spalti: i tifosi sono i veri top player Pomeriggio di Serie A ricco di grande spettacolo e appuntamenti imperdibili. Si parte forte con una grande classica del nostro calcio, il derby della Capitale: Roma-Lazio. Giallorossi che arrivano alla stracittadina dopo un inizio di campionato complicato, fatto di alti e ...

Roma - Totti allo scoperto con il libro : “Quasi alle mani con Spalletti” : Roma– Che il rapporto tra i due non fosse dei più idilliaci si era capito, quello che non si sapeva però è che Totti e Spalletti furono vicinissimi a venire alle mani, dopo l’ennesima litigata, a pochi mesi dal ritiro del “Pupone”. La nuova biografia dell’ex capitano giallorosso “Un Capitano” ha svelato alcuni retroscena sul […] L'articolo Roma, Totti allo scoperto con il libro: “Quasi alle ...

Totti : "Spalletti è quello che ha spinto di più per il ritiro"/ Ultime notizie Roma - nuova vita da dirigente : Totti: "Spalletti è quello che ha spinto di più per il ritiro". Ultime notizie Roma, l'ex numero 10 giallorosso racconta la nuova vita da dirigente a Repubblica(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 12:05:00 GMT)

Roma - Totti : 'Spalletti ha spinto per farmi smettere. Provai a portare Ibra a Roma' : Speravo che venissero Ronaldo, Ibrahimovic, i più forti del mondo . Non solo davanti, ma anche difensori o centrocampisti. Purtroppo avevamo un limite, le poche possibilità economiche per spendere ...

Roma - Monchi : “Mi assumo le responsabilità - ho le spalle larghe” : “Se cercate un responsabile ce lo avete qui, davanti a voi”. Così il ds Monchi si è assunto le sue responsabilità nel post Real Madrid-Roma di Champions. Lo spagnolo ha ribadito di aver fiducia nell’allenatore, ritenendo fisiologici periodi come questo: “In una stagione succedono cose così, abbiamo vissuto una situazione simile lo scorso anno a dicembre, la differenza è che ora sta succedendo prima. Sono fiducioso e ...

Champions League - si parte : Spalletti ha voglia di riscatto - Allegri senza pressioni. Roma e Napoli a testa alta : Champions League- Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Champions League. Inter chiamata al difficilissimo ostacolo targato Tottenham. Spalletti ha già voglia di rivalsa dopo la brutta sconfitta contro il Parma: “I risultati non sono buoni ma non c’è confusione. Gli inglesi hanno fisicità, tecnica e velocità, Kane sta bene ma noi sappiamo cosa dobbiamo fare. […] L'articolo Champions League, si parte: Spalletti ...

Lazio-Spal - botte e sprangate dopo l’amichevole a Belluno. Perquisiti trenta ultras a Roma e Ferrara : Nelle immagini, gli scontri tra ultras della Lazio e della Spal in occasione dell’amichevole Lazio-Spal, disputata ad Auronzo di Cadore il 28 luglio 2018. Gli agenti della Digos di Roma hanno eseguito decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Belluno, nei confronti di 9 appartenenti al gruppo ultras laziale degli “Irriducibili“. Altre perquisizioni sono state eseguite dalla Digos di Ferrara nei ...

Roma - Dzeko rinnova e spalma : L'anticipazione di Calciomercato.com trova conferme: come riferito da La Gazzetta dello Sport , si avvicina il rinnovo di Edin Dzeko con la Roma , prolungamento fino al 2021 con ingaggio spalmato.

Serie A : la Roma va a Torino - il Bologna affronta la Spal e l'Empoli sfida il Cagliari : Il campionato di calcio è già iniziato e le partite di ieri ci hanno regalato grandi emozioni. Oggi, domenica 19 agosto, possiamo assistere ad altre cinque gare con squadre agguerrite che scenderanno in campo con la voglia di conquistare tre punti importantissimi per iniziare col piede giusto. Il calendario non prevede la partita delle ore 12 e quella delle ore 15, infatti la prima squadra a giocare sarà la Roma di Di Francesco contro il Torino ...