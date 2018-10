Juventus | bambini in curva squalificata

Juventus - contro il Genoa la curva Sud sarà aperta ai bambini delle scuole calcio : La curva Sud dell'Allianz Stadium in occasione di Juventus - Genoa non sarà chiusa: nessuno sconto di pena però, né un ricorso accolto: a riempirla infatti non saranno i tifosi bianconeri, ma i bambini ...

Juventus-Genoa - la curva dell’Allianz Stadium riaperta ma per i bambini : Sarà riaperta in occasione di Juventus-Genoa, ma solo ai bambini, la curva Sud dell’Allianz Stadium. Il settore dello stadio di Torino è stato chiuso dal giudice sportivo per due turni (condizionale il secondo col Cagliari) per i cori di discriminazione territoriale contro il Napoli e quelli razzisti nei confronti di Koulibaly. Le due infrazioni sono […] L'articolo Juventus-Genoa, la curva dell’Allianz Stadium riaperta ma per i ...