Femminicidio | ok del Senato a commissione d' inchiesta monocamerale

Femminicidio via del Babuino - 30 anni all’assassino di Michela di Pompeo : Amici e colleghe della Deutsche Schule hanno aspettato davanti ai cancelli di piazzale Clodio, senza salire in aula. "Non potremmo gioire davanti all"aula...gioire di cosa? Michy non gioiva per il dolore, gioiva per un fiore". Le calle erano le sue preferite, ha fatto sapere la mamma, ma anche fiori di campo, roselline gialle e girasoli. Solo fiori davanti al tribunale, un angolo di profumo in uno dei luoghi più austeri di Roma. Michela non c"è ...