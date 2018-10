Under 21 | l' Italia c' è | 2-0 alla Tunisia con Parigini e Kean

Calcio - Under 21 : amichevole Italia-Tunisia 2-0. Parigini e Kean stendono i nordafricani a Vicenza : Prosegue con una vittoria il calendario di amichevoli della Nazionale italiana di Calcio Under 21 guidata da Gigi Di Biagio, che a Vicenza questa sera ha vinto per 2-0 sulla Tunisia. Gli azzurrini hanno chiuso la pratica nella prima frazione con le reti di Parigini al 34′ e di Kean, su rigore, al 38′. L’Italia, qualificata ai prossimi Europei di categoria in quanto Paese ospitante (e sarà la rassegna che qualificherà a Tokyo ...

Menti talismano L'Italia Under 21 torna a vincere : ITALIA , 4-3-3, : Audero; Calabria, Bastoni, Romagna, Luca Pellegrini; Mandragora, Locatelli, Zaniolo; Orsolini, Kean, Parigini. Ct: Di Biagio. TUNISIA , 4-4-2, : Yeferni; Hnid, Rekik, Khmiri, Zemzemi;...

Italia - Malagò : “Nazionale maggiore e Under 21 fanno ben sperare” : “È bellissimo andare oggi al Quirinale con tutto il mondo del calcio, ne siamo orgogliosi. Ed è fondamentale arrivarci con questa vittoria in Polonia, che dà morale all’ambiente, alla squadra e a tutto il Paese“. Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, sulla vittoria ottenuta ieri sera dalla Nazionale in Polonia nel match valido per la Nations League. “Questa partita e anche la nostra Under 21 ...

Under21 : Italia-Tunisia - probabili formazioni e tempo reale alle 18.30. Dove vederla in tv : Segui il match in tempo reale sul Corriere dello Sport.it probabili formazioni ITALIA, 4-3-3,: Audero; Calabria, Mancini, Romagna, Lu. Pellegrini; Mandragora, Locatelli, Valzania; Orsolini, Favilli, ...

Italia Under 21 - il diktat di Di Biagio : 'Battere la Tunisia' : VICENZA - Nuovo test per l' Italia Under 21 che allo stadio ' Menti ' di Vicenza affronta in amichevole i pari età della Tunisia , in quella che rappresenta un'ulteriore tappa della marcia di ...

Under 19 - qualificazioni Europei : Italia avanti dopo 3-0 alla Finlandia : La cronaca Contro la Finlandia l'Italia si è portata in vantaggio dopo 4' grazie a un autogol di Kytilä che, nel tentativo di rinviare il pallone, lo ha messo alle spalle di Leislahti. Il raddoppio ...