Migranti scaricati al confine italiano | il video che incastra la Francia al vaglio dei pm

Migranti - Viminale accusa la Francia : “Scaricati in Italia a Claviere da un furgone della gendarmeria” : Un furgone della gendarmeria francese è stato avvistato dalla polizia Italiana a Claviere (Torino), al confine, mentre faceva scendere un paio di uomini – presumibilmente Migranti di origine africana – in una zona boschiva. L’episodio è avvenuto venerdì scorso e viene denunciato ora da fonti del Viminale. Il mezzo è poi tornato oltreconfine: è stata annotata la targa e sono in corso delle indagini. La zona è monitorata perché ...

