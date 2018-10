Mattarella a presidente Romania | questione migranti riguarda Ue

Mattarella riceve presidente Romania - Iohannis : Roma, 15 ott., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, in visita di Stato, il presidente della Romania, Klaus Iohannis. Era presente all'...

Sergio Mattarella - dimissioni in arrivo? Quella voce sul presidente : Sergio Mattarella, la notizia sarebbe clamorosa ma potrebbe presto diventare realtà: il presidente della Repubblica si dimette? “Che fare prima che si scateni la tempesta perfetta?”. Sarebbe questo, secondo i beninformati, l’angoscioso dilemma che da giorni perseguita il presidente della Repubblica, alle prese con la manovra in deficit di Lega e Movimento 5 Stelle e le prevedibili turbolenze in arrivo. Quelle più temute da ...

Il presidente Mattarella : “Gli immigrati italiani tengono viva la cultura all’estero” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la trasmissione quotidiana "L'Italia con noi" trasmessa su Rai Italia, propone una riflessione sull'emigrazione italiana. Negli ultimi cento anni sono emigrate quasi 26 milioni di persone che, secondo Mattarella, "bisogna ringraziare per la cura con cui tengono vive la cultura e la lingua italiana nel mondo".Continua a leggere

Il presidente Mattarella : da Italia partiti 26 milioni di emigranti : "Sono tanti. In circa cento anni, tra il 1876 e il 1975, sono emigrati dall'Italia quasi 26 milioni di Italiani. Si tratta davvero di una nazione fuori dalla nazione". Lo ha affermato il presidente ...

Spread - incontro privato Draghi-Mattarella <br>Il presidente BCE : "governo sottovaluta rischi" : Il governo sottovaluta il rischio Spread e di questo avrebbero parlato Mario Draghi e Sergio Mattarella ieri mattina al Quirinale. Il presidente della Bce e il Capo dello Stato si erano già sentiti via telefono negli ultimi giorni di turbolenze sui mercati, ma di fronte all’atteggiamento giudicato poco prudente dell’esecutivo tra i due si è reso necessario un faccia a faccia. Così secondo la ricostruzione de La Stampa. Un incontro privato e ...

Mattarella "Bilancio sia in equilibrio"/ Salvini e Di Maio sereni - ma il presidente potrebbe bloccare tutto : Manovra, Mattarella “La costituzione impone equilibrio di bilancio”. Ultime notizie, il monito del presidente della repubblica dopo la nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 08:21:00 GMT)

L'articolo 97 della Costituzione citato dal Presidente Mattarella : "Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico"Sono le prime righe delL'articolo 97 della Costituzione citato nel comunicato con il quale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato come la Carta richieda l'equilibrio di bilancio.L'articolo a cui il Colle fa riferimento è stato innovato nel 2012, quando il ...

Manovra - Mattarella “La costituzione impone equilibrio di bilancio”/ Ultime notizie - monito del presidente : Manovra, Mattarella “La costituzione impone equilibrio di bilancio”. Ultime notizie, il monito del presidente della repubblica dopo la nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 16:37:00 GMT)

Decreto Genova - il presidente Mattarella ha firmato : Il Decreto per Genova firmato dal capo dello stato Mattarella e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Nel testo i poteri per il commissario che dovrà gestire la ricostruzione del ponte Morandi, ...

Genova : il presidente Mattarella ha firmato il decreto : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto Genova, che sarà così pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo era arrivato ieri mattina al Quirinale ma il decreto nella forma definitiva predisposta per la firma è arrivato al Presidente della Repubblica alle 14,30 di oggi, ed è stato firmato da Mattarella alle 17.

'Mill'Ennio' - i 90 anni di Ennio Morricone in un concerto speciale : sul palco anche il presidente Mattarella : Novant'anni festeggiati sul podio per Ennio Morricone e alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che dopo aver seguito ieri sera all'Auditorium Parco della Musica il concerto ...

Csm - Mattarella consegna a Ermini la delega a vicepresidente del Csm : “Con sua elezione inizia nuova pagina” : “Auguri per il suo lavoro. inizia la nuova pagina del Csm che è un organo collegiale, che porta insieme la responsabilità dei compiti che gli sono assegnati dalla Costituzione“. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha consegnato a David Ermini la delega a vicepresidente del Csm. L’esponente Pd ha annunciato di aver sospeso la propria iscrizione al partito per ricoprire l’incarico ...

Csm - eletto vicepresidente David Ermini - Pd - : 'Mattarella sarà mio riferimento' : 59 anni, avvocato penalista, ex responsabile della giustizia del Pd. sarà alla guida del Csm per i prossimi 4 anni. Ha ricevuto 13 voti contro gli 11 ad Alberto Maria Benedetti del M5s. Ermini si ...

Via libera della Vigilanza - Foa è il nuovo presidente della Rai : “Chiedo scusa a Mattarella” : Montanelli descritto come il suo «idolo», l’invito a Ferruccio de Bortoli a scrivere sul suo Corriere del Ticino sbandierato come prova di «pluralismo, autorevolezza e indipendenza dell’informazione». La collaborazione con la Bbc e le docenze universitarie. E poi il gran finale, con le scuse a Mattarella e il capo coperto di cenere per via di un tw...