I Predator sono tornati al cinema

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Ial, a distanza di 8 anni dal deludentes, il famoso franchise fantascientifico ci prova ancora, puntando su una scelta registica che potrebbe sorprendere. Da sempre i film della saga “” erano stati caratterizzati dalla tensione di una caccia; l’uomo dae era diventato preda e, seppure non mancassero accenni ironici, era la tensione della sfida tra umani eil fulcro delle precedenti pellicole. Shane Black, stupisce un po’ tutti, rimanendo fedele alla saga ma tentando al tempo stesso di rinnovarla sia nella trama che nello stile. Quinn McKenna, soldato americano impegnato in una missione in Messico, dopo aver incontrato unriesce ad impadronirsi della sua attrezzatura da combattimento, per inviarla a casa sua cercando di nascondere l’incontro fatto. Il figlio autistico Rory però, all’arrivo del pacco, attiva ...