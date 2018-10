Bibliografia

fondazioneserono

: RT @isidemoni: @ValerioLivia @Robinson_Rep @CasaLettori @mariadicuonzo1 @Biagio960 @giulianasonnati @arte_pensiero @vighicarlo @beigua1962… - antojackie : RT @isidemoni: @ValerioLivia @Robinson_Rep @CasaLettori @mariadicuonzo1 @Biagio960 @giulianasonnati @arte_pensiero @vighicarlo @beigua1962… - elisa24102 : RT @LucaTentoni1: Il mio nuovo libro 'Capitali regionali' (304 pagine, 13 figure, 211 tabelle, 12 capitoli, appendice documentaria, bibliog… - SignorAldo : RT @LucaTentoni1: Il mio nuovo libro 'Capitali regionali' (304 pagine, 13 figure, 211 tabelle, 12 capitoli, appendice documentaria, bibliog… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) JY Lee e coll. Axonal degeneration in multiple sclerosis: can we predict and prevent permanent disability? Lee et al. Acta Neuropathologica Communications 2014; 2:97: 2 of 16 http://www.actaneurocomms.org/content/2/1/97. P Flachenecker. Clinical implications of neuroplasticity – the role of rehabilitation in multiple sclerosis. Frontiers in neurology 2015; Volume 6: Article 36. F Kahn e coll. Neurorehabilitation: applied neuroplasticity. Journal of Neurology 2017; 264: 603–615. Barnes MP, McLellan DL, Sutton RA 1993. Spasticity. In Neurological rehabilitation eds Greenwood R, Barnes MP, McMillan TM and Ward CD, Chrcill Livingstone chapter 14, 161-172. Bobath B1978 Adult hemiplegia: evaluation and treatment. Spottiswoode Ballantyre, London. Crabtree-Hartman E 2018. Advanced symptom management in Multiple sclerosis Neurol Clin 37:196-218. Izquierdo G 2017. Multiple sclerosis ...