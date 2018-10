Toti scuote ancora Forza Italia | e spunta l' ipotesi di un nuovo soggetto sovranista

agi

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Rimanein? "Se c'è, se me la trovate". Quella di Giovanni Toti voleva essere solo una battuta ma ha irritato non poco tutto lo stato maggiore azzurro. "Una frase infelice", taglia corto Mariastella Gelmini; "Si lamenta da tre anni ormai. Se avesse dato un contributo avremmo avuto due braccia e due gambe in più per scalare la montagna", la reazione di Mara Carfagna. Il partito sembra essere sempre più una polveriera. Spaccato in diversi tronconi, tra chi guarda alla Lega, chi ad un progetto di responsabilità nazionale, chi si lamenta per le "solite facce in tv" e per un partito "che deve smetterla di stare in panchina". Fibrillazioni, mal di pancia soprattutto da coloro i quali - spiega un 'big' forzista - si sentono esclusi dalla 'ristrutturazione' portata ...