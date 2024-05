Caregiver Day | dal 13 al 19 maggio iniziative benefiche per chi si prende cura dei propri cari

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 7 maggio 2024) Bergamo. Anche Bergamo, come in tutta Europa, si celebrerà il “day”, Dal 13 al 19una settimana didedicata alle persone, familiari o amici, che si prendonodi uno caro, che può essere una persona fragile e bisognosa di assistenza, per una parte consistente delo tempo. Un compito che richiede impegno ed energia e che necessita di essere sostenuto. In Europa rappresentano circa il 20% della popolazione sopra i 50 anni (dati OCSE); in Italia sono il 15% della popolazione sopra i 20 anni, per un totale di quasi 8 milioni. A Bergamo sono più di 110.000, circa il 16% dei bergamaschi sopra i 15 anni di cui 5.000 compresi tra 15 e 24 anni i quali prestano assistenza aifamiliari. È pensando a queste persone che ...