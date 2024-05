300 partecipanti da 21 Comuni del Fiorentino al viaggio della memoria

(Di martedì 7 maggio 2024) Firenze, 7 maggio 2024 - Trecento persone da 21del territorio hanno partecipato al2024 promosso anche dalla Città Metropolitana di Firenze. Coinvolti sette istituti superiori: Salvemini-Duca d'Aosta, Cellini, Morante-Ginori Conti, Liceo di Porta Romana, Saffi, Chino Chini, Agrario. Cinque giorni di riflessioni e approfondimenti sulla storia del Novecento, dopo ottant'anni dai grandi scioperi del marzo 1944. si spiega in una nota. Il, che si e' appena concluso, ha visto coinvolti quasi 300 studenti, insegnanti e amministratori per la visita ai lager di Dachau, Ebensee, Mauthausen, Gusen, il Castello di Hartheim e la Risiera di San Sabba. I corsi di formazione, propedeutici al, sono stati affidati all'Istituto Aned - Sezione Firenze, nelle ...

