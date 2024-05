Arrivano le Chiavi Michelin - premiati i primi 146 hotel italiani

(Di martedì 7 maggio 2024) MILANO (ITALPRESS) – Dopo iannunci in Francia, Stati Uniti e Spagna, avvenuti nel mese di aprile,ha presentato oggi a Milano la sua prima selezione di 146con lein Italia. Le strutture, che si sono distinte su oltre 500consigliati dalla Guida, sono state selezionate in Italia dal team di ispettori sulla base di soggiorni o visite anonime, indipendentemente dalle classificazioni alberghiere già esistenti. Le, così come le Stelle indicano le migliori esperienze culinarie nella selezione di ristoranti, sono ora un nuovo punto di riferimento per i viaggiatori in ambito alberghiero. Ottohanno ricevuto Tre...

