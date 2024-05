M O - Mattarella con Guterres | evitare operazioni militari a Rafah

(Di martedì 7 maggio 2024) New York, 7 mag. (askanews) – “Va evitato un ulteriore aggravamento della situazione. Mi unisco all’appello del Segretario Generaleaffinché siano evitateper la drammaticita’ delle conseguenze che potrebbero avere sui civili palestinesi”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, nell’intervento all’assemblea generale delle Nazioni Unite dal titolo “Italia, Nazioni Unite e multilateralismo per affrontare le sfide comuni”, parlando della crisi in Medioriente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

