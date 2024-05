Corruzione Liguria - arrestato Toti | Potrebbe rifarlo Le accuse

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – Terremoto nella politica ligure: il presidente della RegioneGiovanniè statonell?ambito di un?inchiesta della procura di Genova condotta dalla Guardia di finanza. L?accusa perè di. Misure cautelari anche per manager e imprenditori, tra i quali l?ad di Iren Paolo Emilio Signorini e l?imprenditore Aldo Spinelli. Fra gli arrestati anche Matteo Cozzani, capo di gabinetto diPer il gip di Genova Paola Faggioni che ha firmato dalle condotte del governatore “traspare una evidente sistematicità del meccanismo corruttivo”. In particolare, in occasione e in concomitanza delle quattro competizioni politiche che si sono susseguite nell’arco temporale dell’indagine (circa 18 mesi) – elezioni amministrative di Savona (ottobre ...