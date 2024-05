Classifica Giro d’Italia 2024 | Uijtdebroeks guadagna una posizione - Pogacar leade - 6° Fortunato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 7 maggio 2024) Emessi i verdetti nella quarta tappa del. Nella Acqui Terme-Andora di 190 km le aspettative erano quelle di un arrivo in volata. Si è lasciato il Piemonte e in Liguria la carovana ha posto il proprio marchio. Una frazione non scontata, che nella prima parte presentava una strada in costante ascesa fino a raggiungere i mille metri del Colle del Melogno. Per arrivarci sono stati affrontati un GPM di terza categoria di una decina di chilometri con una pendenza media del 6%. Dallo scollinamento mancavano 100 chilometri al traguardo. A seguire una discesa fino a Savona. Dal capoluogo di provincia si è percorsa tutta l’Aurelia, come nella Milano-Sanremo, con ultimo strappo il Capo Mele (1,5 km al 5.1%), che poteva dare adito ad azioni prima dello sprint. Ci ha provato Pippo Ganna a far saltare il banco, con un’azione da ...