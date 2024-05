L' Inps , con Messaggio numero 1702 del 06-05-2024, comunica che è disponibile l'applicativo per la comunicazione diretta dei codici fiscali dei figli da parte della lavoratrice madre per ottenere l'esonero contributivo previsto dalla legge di ...

Rilasciata l'applicazione per comunicare direttamente all'Inps. In mancanza di comunicazione dei dati il beneficio verrà revocato Più semplice da oggi , 7 maggio, beneficiare del Bonus mamme . L’Inps ha reso infatti disponibile l’applicativo 'Utility ...

Bonus mamme ed esonero contributivo, cosa cambia da oggi - bonus mamme ed esonero contributivo, cosa cambia da oggi - (Adnkronos) - Più semplice da oggi, 7 maggio, beneficiare del bonus mamme. L’Inps ha reso infatti disponibile l’applicativo 'Utility esonero lavoratrici madri'. Le lavoratrici dipendenti con almeno tr ...

Bonus asilo nido: pagamenti in ritardo e genitori furiosi - bonus asilo nido: pagamenti in ritardo e genitori furiosi - ROMA – Le mamme e i papà sono furiosi: il ‘bonus asilo nido’ erogato dall’Inps da gennaio non è ancora stato pagato. A quanto si apprende, i pagamenti sono in regola fino al mese di dicembre 2023 ma ...

Film per la Festa della Mamma 2024 in streaming-5 titoli per il 12 maggio - Film per la Festa della Mamma 2024 in streaming-5 titoli per il 12 maggio - Cosa guardare per la Festa della Mamma in streaming su Netflix, Chili, Raiplay: film per domenica 12 maggio 2024, cinque titoli: Mother's Day.