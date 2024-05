Autostrada A11: chiusura notturna della stazione di Pistoia. Regolarmente aperta Prato est - autostrada A11: chiusura notturna della stazione di Pistoia. Regolarmente aperta Prato est - ROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Prato est, prevista dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 maggio 2024.

Incidente sulla A6, autostrada chiusa tra Millesimo e Ceva in direzione Torino - Incidente sulla A6, autostrada chiusa tra Millesimo e Ceva in direzione Torino - autostrada A6 tra Millesimo e Ceva chiusa a causa di un incidente che ha coinvolto un camion. Il mezzo avrebbe perso il controllo andando a sbattere contro il guardrail. Ancor da accertare la dinamica ...

Caos in autostrada tra Villa San Giovanni e Reggio Calabria, Marcianò (Lega): “trappola per gli automobilisti” - Caos in autostrada tra Villa San Giovanni e Reggio Calabria, Marcianò (Lega): “trappola per gli automobilisti” - “Il tratto di autostrada che intercorre tra Catona-Gallico e l’uscita ... I quotidiani disagi dovuti al rallentamento della circolazione per le improvvise chiusure al traffico di una corsia e lavori ...