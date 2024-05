Apple presenta i nuovi iPad Air e gli iPad Pro con l’innovativo chip M4

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024)ha annunciato oggi i suoi, introducendo con l’Pro ilM4, una nuova generazione del suo SoC (system on), mentre iAir arriveranno anche in una variante con display da 13?.Pro: design ultra sottile e tanta potenza anche per l’AIIl nuovoPro arriva promettendo prestazioni e portabilità di altissimo livello, arrivando sul mercato in due dimensioni di schermo, 11? e 13?, utilizzando in entrambi i casi display UltraRetina XDR con tecnologia OLED tandem che promettono una luminosità a tutto schermo di 1000nits con contenuti SDR e 1600nits di picco con i contenuti HDR, oltre ad una gestione ...