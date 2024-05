Ferragni - Damato rompe il silenzio sul pandoro-gate | Io so questo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 7 maggio 2024) Fabio Mariaha rotto ilsu Chiara. In tutti questi mesi il manager e braccio destro dell’imprenditrice non si era mai esposto riguardo ale a tutte le conseguenze lealla vicenda. Questa volta, raggiunto dai microfoni del programma Far West, ha commentato l’accaduto, lasciandosi andare a qualche dichiarazione. L’inviata di Far west è riuscita ad intercettarlo e gli ha chiesto diversi chiarimenti: “All’interno dell’email Balocco ci sono degli scambi importanti quelle e-mail sono state scambiate direttamente con te? Non non eravate consapevoli che ci potesse essereerrore?”. “Io ti ringrazio perinteressamento – diceprovando a chiudere il discorso – ma non ho molto da ...