(Di martedì 7 maggio 2024) Simonetta, segretario generale dell'Associazione, durante il convegno 'Come renderela' organizzato da SostenibileOggi in collaborazione con Adnkronos "Renderelaè uno degli obiettivi prioritari della nostra associazione: bisogna trovareconcreti per rendere meno fumoso questo concetto". Lo ha suggerito Simonetta, segretario generale dell'Associazione, durante

(Adnkronos) – "Come rendere concreta la Sostenibilità oggi è una sfida per tutte le aziende". A sottolinearlo è Ida De Sena , external relations & communication di Lottomatica, intervenuta al convegno 'Come rendere concreta la Sostenibilità ' ...

Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - "Come rendere concreta la Sostenibilità oggi è una sfida per tutte le aziende". A sottolinearlo è Ida De Sena , external relations & communication di Lottomatica, intervenuta al convegno 'Come rendere concreta la ...

Sostenibilità, Giordani (Ass.Civita): "Diventa più concreta con esempi e buone pratiche" - Simonetta Giordani, segretario generale dell'Associazione Civita, durante il convegno 'Come rendere concreta la Sostenibilità' organizzato da SostenibileOggi in collaborazione con Adnkronos "Rendere concreta la sostenibilità è uno degli obiettivi prioritari della nostra associazione: bisogna trovare ...

Sostenibilità, Livi (SostenibileOggi): 'Per governarla servono punti di riferimento certi' - Lo dice Livio Livi, co - founder di SostenibileOggi.it, intervenuto al convegno 'Come rendere concreta la Sostenibilità' organizzato da Sostenibile Italia in collaborazione con Adnkronos, al palazzo ...