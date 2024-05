Cosa ha fatto Filippo Ganna al Giro d’Italia | la fuga iniziale e la rasoiata da finisseur sul Capo Mele

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 7 maggio 2024) Un’altra tappa intensa e piena di spettacolo al2024. Neanche nelle tappe per i velocisti c’è tempo per rilassarsi, ma ogni frazione presenta le sue insidie e i suoi colpi di scena, specie quando il finale ha qualche insidia come ildi oggi. Italia che è stata grande protagonista anche nella giornata odierna con la vittoria in volata da parte di Jonathan Milan e unche è stato sul pezzo durante tutta la tappa. Sin dalla partenza, il detentore del Record dell’Ora ha cercato di entrare nel vivo, provando a inserirsi nelladi giornata.che ha attaccato insieme a de Bod, Calmejane e Munoz e ha spaventato il gruppo, che ha tenuto sotto controllo il distacco non andando oltre l’1’30”. Una minaccia e un ...