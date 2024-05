Fiorentina - mille tifosi in arrivo a Bruges E chi resta a Firenze potrà vedere la partita al Viola Park

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 - La vigilia è carica di attesa. E non potrebbe essere altrimenti.sono legate da un filo sottile. Uggiose climaticamente entrambe. Stamani lasi è allenata alprima del pranzo e della partenza in aereo alla volta del Belgio. Seduta mattutina anche per i padroni di casa. In serata le parole di Vincenzo Italiano e Lucas Martinez Quarta completeranno il cerimoniale della vigilia. Domattina ci sarà spazio solo per un leggero risveglio muscolare, poi la lunga giornata in albergo prima del fischio d'inizio delle 18.45. Se la squadra è già arrivata nella sede del suo ritiro, isi stanno mettendo in marcia in queste ore. Qualcuno si è già visto nella cittadina belga, ma il grosso arriverà tra stasera e ...

Il Bruges ci crede in vista della semifinale di ritorno di Conference League da giocare in casa contro la Fiorentina: “Abbiamo tanta fiducia in vista della gara di domani, mi fido dei miei giocatori che fin qui hanno fatto molto bene. Il gruppo ha ...

Fiorentina, Castrovilli lascerà i viola a fine stagione: due club italiani sul classe 1997 - Il centrocampista Gaetano Castrovilli lascerà la fiorentina a fine stagione e sembra che due club italiani siano interessati al classe 1997

Fiorentina, perché gioca mercoledì in Conference Il motivo e cosa succede a Bruges - Grazie ad un gol di Nzola in pieno recupero, la fiorentina ha sconfitto il bruges 3-2 nella semifinale d'andata della Conference League. Gli uomini di Italiano saranno chiamati a difendere l'esiguo

PER BRUGGE UNA NOTTE CHE SA DI STORIA. LA VIOLA ARRIVA NELLA "TANA DELL'ASSASSINO" - "Il purgatorio è una via di mezzo. Non hai fatto proprio schifo ma non sei neanche stato un granché. Come il Tottenham. O come Brugge" - O come la Conference.