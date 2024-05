(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 –responsabili di condotte violente durante le partite disputate nell'utimo mese a. Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, per periodi variabili tra 1 e 5 anni, è stato dato dalla Questura dial termine delle identificazioni della Digos, che ha anche proceduto a denunciare gli stessi soggetti per danneggiamenti o altri reati. I fatti sono avvenuti durante–Sudtirol,–Brescia e–Cremonese, tutti con provvedimenti di un anno.per 5 anni con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per un 57enne residente a Merone per aver gravemente insultato i giocatori del Bari all’uscita della squadra dall’impianto ...

Il Questore di Palermo ha emesso tre Daspo nei confronti di tifosi considerati responsabili di un’ invasione di campo avvenuta al fischio finale di Palermo-Como , gara valevole per il campionato di Serie B. Secondo quanto indicato i tre tifosi ...

Lecco – Hanno lanciato Sassi su un pullman dei tifosi del Como , dopo il derby lariano di Serie B con il Lecco del 27 febbraio scorso: per questo è stato disposto il Daspo nei confronti di tre tifosi , fra i 21 e i 23 anni, della squadra 'Città di ...

Como, violenza nel dopo partita di calcio: Daspo per sette tifosi - como, violenza nel dopo partita di calcio: daspo per sette tifosi - como, 7 maggio 2024 – daspo a sette tifosi responsabili di condotte violente durante le partite disputate nell'utimo mese a como. Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sporti ...

Insultò i giocatori del Bari, espulso per cinque anni da tutti gli stadi - Insultò i giocatori del Bari, espulso per cinque anni da tutti gli stadi - Sicurezza La Questura rende noti provvedimenti a carico dei tifosi: tra lancio di fumogeni e aggressioni sono in tutto 7 i “daspo” emessi dopo le ultime gare di Serie B ...

Stadio Sinigaglia: fumogeni in campo, aggressioni e insulti. Sette Daspo a tifosi - Stadio Sinigaglia: fumogeni in campo, aggressioni e insulti. Sette daspo a tifosi - Lanci di fumogeni in campo, aggressione a uno steward e gravi insulti nei confronti dei giocatori. Sette daspo - divieto ...