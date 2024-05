Toti - Nordio | Perplesso sui tempi della misura Conte chiede le dimissioni

Perplessità sulla misura cautelare e presunzione di innocenza. Gli arresti Domiciliari scattati questa mattina per Giovanni Toti con l’accusa di corruzione, lasciano “ perplesso ” il ministro della Giustizia ed ex magistrato Carlo Nordio . “Ero a ...

Le intercettazioni dell’inchiesta di Genova. Toti a Spinelli: “La pratica di tuo figlio è ok, ora abbiamo bisogno di una mano per le elezioni” - Le intercettazioni dell’inchiesta di Genova. toti a Spinelli: “La pratica di tuo figlio è ok, ora abbiamo bisogno di una mano per le elezioni” - “In alcuni casi – scrive la gip – era lo stesso governatore a chiedere esplicitamente il finanziamento promettendo al privato provvedimenti a lui favorevoli” ...

Toti, Nordio fa impazzire il Pd: "In 40 anni da pubblico ministero..." - toti, nordio fa impazzire il Pd: "In 40 anni da pubblico ministero..." - "Raramente ho chiesto provvedimenti di tutela cautelare dopo anni di indagini". Il ministro della Giustizia, Carlo nordio, a margine degli ...