Marco Manfrinati - il killer di Varese era già a processo per stalking

(Di martedì 7 maggio 2024) Il 40enne si era autosospeso dall'Ordine degli avvocati di Busto Arsizio dopo che era stato denunciato per atti persecutori nei confronti ex moglie e della suocera. È accusato di omicidio e lesioni gravi

Ha sfregiato l'ex moglie Lavinia Limido e ucciso suo padre Fabio a coltellate, intervenuto per difenderla. E non contento, Marco Manfrinati (ex avvocato 40enne già denunciato per...

Non poteva più vedere il figlio di 3 anni Marco Manfrinati . Almeno finché non fossero stati risolti i procedimenti per stalking a suo carico nei confronti dell'ex moglie ...

Chi è Marco Manfrinati, l'ex avvocato divorzista di Varese che ha sfregiato la ex e ucciso il padre di lei - Chi è marco manfrinati, l'ex avvocato divorzista di Varese che ha sfregiato la ex e ucciso il padre di lei - marco manfrinati, l’uomo che a Varese ha sfregiato al volto l’ex moglie Lavinia, 37 anni, e ucciso il padre di lei, Fabio Limido, 71 anni, è un avvocato divorzista di quarant’anni. In vista del ...

Sfregia la ex e uccide il padre di lei a Varese, la moglie della vittima: "Voleva uccidere Lavinia, il figlio, me e poi suicidarsi" - Sfregia la ex e uccide il padre di lei a Varese, la moglie della vittima: "Voleva uccidere Lavinia, il figlio, me e poi suicidarsi" - Il 40enne infatti era a processo a Varese per stalking sia nei confronti dell'ex sia nei confronti della madre della donna. "Mia figlia è fuggita il 2 luglio 2022 perché l'avrebbe uccisa - continua ne ...

Marco Manfrinati uccide il padre della ex moglie: «Non poteva più vedere il figlio». La mamma di Lavinia Limido: «Ci perseguitava da due anni» - marco manfrinati uccide il padre della ex moglie: «Non poteva più vedere il figlio». La mamma di Lavinia Limido: «Ci perseguitava da due anni» - Non poteva più vedere il figlio di 3 anni marco manfrinati. Almeno finché non fossero stati risolti i procedimenti per stalking a suo carico nei confronti dell'ex moglie ...