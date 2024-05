La pornostar Stormy Daniels testimonia in aula | ho fatto sesso con Trump - mi disse che gli ricordavo la figlia Ivanka

(Di martedì 7 maggio 2024) La, che aveva rivelato in passato di avere avuto un rapporto sessuale con Donaldnel 2006, ha confermato l’episodio nel corso della suanza al processo in cui il tycoon è imputato per il pagamento in nero di due donne, perché non rivelassero di aver avuto rapporti con lui.si è definita «scossa» dall’incontro in cui avrebbecon,...

Stormy Daniels, la pornostar in aula: «Sesso con Trump, poi me ne andai di corsa. Mi disse che gli ricordavo Ivanka» - stormy Daniels, la pornostar in aula: «Sesso con Trump, poi me ne andai di corsa. Mi disse che gli ricordavo Ivanka» - La pornostar stormy Daniels ha confermato in aula che fece sesso con Donald Trump in una camera d'albergo dopo la cena. «Mi tolsi i vestiti e le scarpe. Mi tolsi il reggiseno. Eravamo nella posizione ...

Trump, la pornostar Stormy Daniels: «Feci sesso con lui, mi disse che gli ricordavo la figlia Ivanka» - Trump, la pornostar stormy Daniels: «Feci sesso con lui, mi disse che gli ricordavo la figlia Ivanka» - La pornostar stormy Daniels, testimone chiave nel processo contro Donald Trump, ha parlato in aula a New York: una deposizione molto attesa, in cui la pornostar ha di fatto confermato che fece sesso ...

