Traffico Roma del 07-05-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 7 maggio 2024) Luceverdeveri trovate in studio Tiziana remondi resta intenso ilsulle principali strade consolari in uscita dalla città è sul Raccordo Anulare dove abbiamo coda in carreggiata esterna traFiumicino e la coppia stessa situazione carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e salari e poi tra bufalotte Prenestina coda tratti in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo da via Fiorentina torcervara incolonnamenti poi anche sul viadotto della Magliana nelle due direzioni ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia & via Salaria in direzione di San Giovanni e proseguendo sulla tangenziale rallentamenti e code da via Tiburtina a viale Castrense 3 lentamente code anche in carreggiata opposta tra via Tiburtina e via Salaria lavori Questa notte ...