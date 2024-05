(Di martedì 7 maggio 2024), ecco le condizioni attuali dei giocatori che sono in forte dubbio per la gara in trasfertailIndi, il match in programma per sabato 11 maggio alle 20:45, valevole per la 36^ giornata del campionato di Serie A, ecco la situazione attuale dei sardi in ottica. Prosegue la preparazione

Torres, le parole di Gigi Scotto: «Vogliamo giocare i playoff nella migliore condizione» - Torres, le parole di Gigi Scotto: «Vogliamo giocare i playoff nella migliore condizione» - Sassari Un'ora e mezzo di intenso lavoro questo pomeriggio per la Torres al Vanni Sanna. La seduta è cominciata alle 15 e terminata alle 16,30 in punto. Riscaldamento, velocità, forza, partitelle a te ...

Lavoro, Conte (Inps): "Smart working richiede organizzazione e tecnologia" - Lavoro, Conte (Inps): "Smart working richiede organizzazione e tecnologia" - Roma, 7 mag. (Adnkronos) - “Quando si parla di smart working o, in generale, di lavoro a distanza non dobbiamo dimenticare il fatto che non è solo un modo di organizzare il lavoro, ma una realtà che r ...

Infortuni Cagliari, le ULTIME in vista della sfida contro il Milan in quel di San Siro. Il COMUNICATO - Infortuni cagliari, le ULTIME in vista della sfida contro il Milan in quel di San Siro. Il COMUNICATO - Infortuni cagliari, ecco le condizioni attuali dei giocatori che sono in forte dubbio per la gara in trasferta contro il Milan In vista di Milan cagliari, il match in programma per sabato 11 maggio al ...