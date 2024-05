Borsa | Milano in rialzo con le trimestrali - vola Campari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Ladi(+0,75%) chiude in, in linea con gli altri listini europei, mentre proseguono le. A Piazza Affarino(+6,8%), con gli analisti che vedono risultati resilienti, e Unicredit (+3,6%) che batte le stime e chiude i primi tre mesi dell'anno con l'utile a 2,6 miliardi. Lo spread tra Btp e Bund archivia la seduta ina 133 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,75. Nel listino principale si mettono in mostra anche Stm (+2,9%), in scia con il settore in Europa, e Amplifon (+2,6%), che beneficia dei risultati del trimestre. Acquisti su tutto il settore bancario che vede crescere gli utili anche grazie a contesto di tassi molto alti. Salgono Banco Bpm e Bper (+1,9%), Popolare Sondrio (+1,6%), Intesa e ...