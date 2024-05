(Di martedì 7 maggio 2024) Gli azionisti diriuniti in assemblea hannoile i dividendi relativi alcon oltre il 99 per cento dei voti favorevoli sul 76,15 per cento del capitale presente. Il gruppo ha chiuso il periodo indicato con un utile netto di 1,17 miliardi di euro, con il dato che è in linea con il risultato conseguito nel 2022. A salire è stata invece la cedola, cresciuta nela 28,2 centesimi, ovvero un +2,5 per cento rispetto all’anno precedente. I dividendi, così come confermato dal gruppo, saranno messi in pagamento a partire dal 26 giugno 2024.ilL’assemblea degli azionisti diapprovando ilha anche dato il via ...

Snam, bilancio 2023 approvato dal Cda: ok al buyback fino a 500 milioni - snam, bilancio 2023 approvato dal Cda: ok al buyback fino a 500 milioni - Gli azionisti di snam riuniti in assemblea hanno approvato il bilancio e i dividendi relativi al 2023 con oltre il 99 per cento dei voti favorevoli sul 76,15 per cento del capitale presente. Il gruppo ...

As Roma, inchieste sulle plusvalenze: James Pallotta e altri dirigenti a rischio processo - As Roma, inchieste sulle plusvalenze: James Pallotta e altri dirigenti a rischio processo - Nell’atto di chiusura degli accertamenti non compaiono l’attuale presidente e vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin. Una dozzina le operazioni di compravendita con plusvalenze realizzate per o ...

Snam, ok dei soci a bilancio e dividendo 2023. Via libera al buyback fino a 500 milioni di euro - snam, ok dei soci a bilancio e dividendo 2023. Via libera al buyback fino a 500 milioni di euro - Il ceo Venier fa il punto sulle operazioni in cantiere. Su Edison Stoccaggi proseguono le attività di due diligence, con l'esclusiva che scade a metà giugno. Per Adriatic Lng si attendono le autorizza ...