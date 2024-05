Linate inaugura il face boarding - sull’aereo mostrando il volto

(Di martedì 7 maggio 2024) Milano, 7 mag. (askanews) – Per volare dabasterà metterci la faccia. Il city airport di Milanooggi il servizio di: nessuna carta di imbarco né documento, per saliresi potrà mostrare ilai sistemi di riconoscimento facciale che apriranno le porte del gate. Dopo i controlli smart e l’arrivo della metropolitana, “con la biometria facciamo un ulteriore investimento che punta a migliorare sempre più l’esperienza del passeggero”, sottolinea l’ad di Sea, Armando Brunini, che rassicura sulla protezione dei dati personali dei viaggiatori: il sistema, dice, “garantisce maggiore sicurezza ed è rispettosa della privacy”. Il servizio dipermette ai passeggeri che lo desiderano di accedere ai ...

Milano – all'aeroporto di Linate sarà possibile sottoporsi ad analisi mediche e controlli nel nuovo centro medico di Bianalisi aperto con i suoi servizi medici ai passeggeri e al personale – oltre 8mila lavoratori - che ogni giorno transitano per lo

