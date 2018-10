San Giovanni XXIII Santo del giorno | l' 11 ottobre si celebra il Papa in carica tra il

Il Galli San Giovanni Valdarno s'aggiudica il memorial Isabella Meschini : Grosseto, 10 ottobre 2018 - Il Galli San Giovanni Valdarno, battendo in finale la Gea Basketball Grosseto, s'è aggiudicato meritatamente il memorial Isabella Meschini, quadrangolare riservato alla ...

‘Ndrangheta - condannato a 16 anni arrestato mentre lavorava nel cantiere della metro a Sesto San Giovanni : Era condannato per appartanenza alla ‘ndrangheta ma lavorava come operaio in un cantiere della metropolitana. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato Ferdinando Paparotto, un 54enne destinatario di ordine di carcerazione emessa dal tribunale di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Era condannato in primo grado a 16 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso. I militari lo hanno rintracciato in un cantiere della ...

Tumori - Ospedale San Giovanni : cancro cerebrale rimosso con paziente sveglio : E’ stato eseguito il primo intervento con paziente sveglio per l’asportazione di un cancro al cervello all’azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata di Roma. L’operazione, effettuata pochi giorni fa su una giovane donna alla quale era stato diagnosticato un tumore temporale, è stata eseguita con successo dall’Unità operativa complessa di Neurochirurgia diretta da Andrea Talacchi. Dalla struttura fanno sapere che ...

Roma : prima operazione al cervello con paziente sveglio al San Giovanni : Roma – Eseguire un intervento con paziente sveglio (Awake Surgery) per l’asportazione di un tumore al cervello non e’ la trama di un film di fantascienza ma realta’. Solo pochi giorni fa, presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni -Addolorata, e’ stata sottoposta ad operazione una giovane donna con questa tecnica all’avanguardia che consente di riconoscere e preservare le aree del linguaggio in pazienti ...

All’Ospedale San Giovanni di Roma primo intervento neurochirurgico per tumore cerebrale con paziente sveglio : Presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni –Addolorata pochi giorni fa è stato eseguito il primo intervento con paziente sveglio (Awake Surgery) per l’asportazione di un tumore del cervello. Questa tecnica, impiegata per riconoscere e preservare le aree del linguaggio in pazienti che si presentano con tumori vicini a tali aree, è nota e si è sviluppata dagli anni novanta con l’avvento di farmaci che sedano, ma non deprimono la respirazione. Il ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : argento per Mattia Qualizza in solo dance - bronzo per Giovanni Piccolantonio. Nel singolo Junior avanti Rebecca Tarlazzi e AlesSandro Liberatore : Quinto giorno di gare in Francia alla Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, impianto sportivo teatro dei Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico a rotelle, in programma fino al 13 Ottobre. Nella specialità della solo dance Junior, in campo maschile la gara è stata vinta dal pattinatore colombiano Brayan Carreño, medaglia d’oro dopo una danza libera di alto livello in cui ha sfoderato tutto il suo talento guadagnando ...

Nel fosso con la Panda a San Giovanni al Natisone : Miracolati il conducente e i passeggeri di una Fiat Panda che nel primo pomeriggio di oggi, domenica 7 ottobre, sono finiti prima in contro un palo dell'illuminazione pubblica e poi nel fosso, ...

TERESanNA PUGLIESE/ Foto - le nozze con Giovanni Gentile dopo la liaison con Francesco Monte (Domenica Live) : TERESANNA PUGLIESE e Francesco Monte si sono lasciati da un po'. Lei ha trovato l'amore in Giovanni, che a sposato lo scorso settembre. Lo racconta oggi a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 12:54:00 GMT)

Intimidazione a Nocera Terinese - bottiglia con liquido infiammabile e cartuccia davanti cantiere Chiesa San Giovanni Battista : Nocera Terinese " Un chiaro messaggio intimidatorio lasciato davanti al cantiere della Chiesa di San Giovanni Battista a Nocera Terinese. Una bottiglia di liquido infiammabile con una cartuccia, ...

Inaugurato Art33 - il Centro delle Arti per la Comunità a San Giovanni a Teduccio. : ... a ripensare al ruolo del volontariato e del terzo settore, a immaginare un nuovo tipo di economia sociale. L'idea di Art33, allora ancora embrionale, è presentata anche alla Commissione Europea nel ...

San Giovanni teatino - partiranno il 16 ottobre i corsi di lingua inglese : corsi d'inglese di gruppo per acquisire le competenze che consentono di perfezionare le abilità di lettura e scrittura in lingua straniera, migliorando l'autonomia comunicativa in lingua. Il Comune di ...

Roma - San Giovanni : soffoca moglie e minaccia il suicidio/ Ultime notizie : ipotesi omicidio da confermare : Roma, 64enne soffoca la moglie e minaccia il suicidio: Ultime notizie, epilogo tragico nel quartiere San Giovanni. L'uomo fermato dagli inquirenti:"Era malata di depressione, soffriva".(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 00:12:00 GMT)

Roma - donna trovata morta a San Giovanni. Marito minaccia il suicidio : I carabinieri della stazione piazza Dante, a Roma, sono intervenuti oggi in via Albalonga 23, nei pressi di San Giovanni, trovando una donna Romana, di 67 anni, morta nel suo letto, senza apparenti ...