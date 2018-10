Napoli | spari in piazza Trieste e Trento | la furia del baby killer

Spari in casa a Napoli - il racconto del ferito : «Il gomito mi bruciava - sono miracolato» : «Mi sono svegliato dal dolore, ho sentito un bruciore forte all?altezza del gomito, ho avuto solo la fortuna che il proiettile è stato deviato». sono le uniche parole rese da...

Spari a Napoli - uomo non ferito da colpi : ANSA, - Napoli, 6 OTT - Indagini dei carabinieri sono in corso per capire cosa sia successo la scorsa notte nel quartiere Fuorigrotta di Napoli dove sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. Un uomo ...

Napoli - spari contro casa : un ferito : ANSA, - Napoli, 6 OTT - Un uomo di 64 anni ha riportato un'escoriazione a causa di colpi di pistola sparati in serata nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli. I carabinieri sono intervenuti in via ...

Napoli - spari nella movida dei baretti di Chiaia. In aula i testi non riconoscono l'imputato : E alla fine, dopo tanti 'non so' e 'non ricordo', non lo hanno riconosciuto. Lo hanno fissato, lì in piedi nel chiuso di una gabbia in un'aula di Tribunale, e non lo hanno associato a quello che la ...

Napoli - vittoria capolavoro. Il Toro sparisce subito : TORINO - Un Napoli da appendere a una parete del Louvre, da una parte, e un Toro da servire al bar come un gelato d'agosto, sull'altro versante: ma nel senso che poi si squaglia in fretta. Non c'è ...

Napoli - la faida di Forcella per il tesoro sparito della «paranza dei bambini» : La voce girava già da tempo. Da mesi. «I denari? State senza pensiero, quelli stanno al caldo»: così rassicurava il suo interlocutore subito dopo la fine della faida che tra...

Napoli - spari a Forcella contro un centro scommesse : ferito un 13enne - : accaduto mercoledì sera in via Pietro Colletta, nel centro storico della città. Si ipotizza un raid estorsivo o una "stesa", un'azione intimidatoria tra clan. Il ragazzino è stato colpito da una ...

Ancora spari a Napoli - ferito un 13enne : 22.30 Una sparatoria in pieno centro a Napoli ha scatenato il panico e ferito un ragazzino di 13 anni, medicato e dimesso. Il bambino, figlio del titolare di un' agenzia di scommesse, è stato colpito di striscio da un proiettile allo zigomo. Almeno 6 i colpi di pistola esplosi da due uomini in scooter. Il raid intimidatorio probabilmente aveva come bersaglio l'agenzia di scommesse, a quell' ora piena di persone intente a puntare sulle partite ...

Napoli est - spari davanti la casa del boss Rinaldi : «È la risposta dei Mazzarella» : Alcuni colpi di pistola sarebbero stati esplosi intorno alle 19.30 di stasera all?interno del Rione Villa di San Giovanni a Teduccio, roccaforte del clan Rinaldi. Alcuni uomini armati, stando...

Guerra tra clan - 'stesa' a Napoli : spari contro le finestre di una casa : Due colpi di pistola hanno raggiunto il balcone di un'abitazione nel quartiere Soccavo, a Napoli, infrangendo il vetro di una finestra. Incolume l'uomo che vive nella casa e che non ha nulla a che ...

Spari a Napoli - si affaccia dal balcone e viene ferita da proiettile - : Una 52enne che abita nella zona di Forcella è stata colpita da una pallottola vagante sparata durante una "stesa". Le sue condizioni non sono gravi. Ad aprire il fuoco sarebbero state due persone con ...

Napoli - spari in strada : 46enne grave : 00.01 spari a Forcella, nel centro storico di Napoli. Quattro uomini in sella a due moto di grossa cilindrata hanno fatto fuoco diverse volte in aria. Un proiettile ha colpito una 41enne che in quel momento era affacciata a un balcone. Il raid è avvenuto in via Vicaria Vecchia, roccaforte dei Giuliano, dove nel 2004 fu assassinata per errore la 16enne Annalisa Durante. La donna è ricoverata al Loreto Mare in gravi condizioni. Sul posto gli ...