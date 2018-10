Mancini | “Balotelli tornerà in Nazionale quando sarà in forma”

Roberto Mancini : “Balotelli e Belotti non sono in forma. Allan in Nazionale? Mai parlato. Non sono preoccupato per i gol” : L’Italia si sta preparando per l’amichevole contro l’Ucraina in programma mercoledì 10 ottobre a Genova (ore 20.45) che precede poi la trasferta in Polonia per la terza giornata della Nations League. Il CT Roberto Mancini si è presentato in conferenza stampa a Coverciano, ha spiegato le proprie convocazioni e ha parlato in merito alla possibile chiamata di Allan. L’allenatore della Nazionale smentisce subito la ...