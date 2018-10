Maltempo | Sardegna in ginocchio per l’alluvione tra Ogliastra e Cagliaritano | 300mm di

L'allarme Maltempo in Sardegna e Liguria : Allagamenti, strade interrotte, case evacuate, disagi per i voli e tutti i collegamenti: la Sardegna meridionale è stata spazzata da un'ondata di maltempo che ha fatto scattare l'allerta rossa, il ...

Maltempo Sardegna - ancora temporali tra Cagliari e Capoterra : “Restate a casa” : ancora temporali in Sardegna, soprattutto tra Cagliari e Capoterra. Secondo il bollettino della protezione civile regionale della Sardegna nelle ultime tre ore si sono registrate precipitazioni significative nelle stazioni di San Priamo (48.8 mm), Santa Lucia di Capoterra (30.2 mm); Flumini Mannu a Decimo (46.8 mm); Capoterra (24.4 mm). E le immagini da satellite “mostrano una ripresa nell’ultima ora dell’attività convettiva ...

In Sardegna è crollato un ponte per il Maltempo - non ci sono morti né feriti : A causa del maltempo, in Sardegna è caduto il ponte sul fiume Santa Lucia lungo la strada statale 195 che, partendo da Cagliari, collega le città di Capoterra e Pula. Le piogge iniziate martedì notte hanno fatto esondare il fiume, The post In Sardegna è crollato un ponte per il maltempo, non ci sono morti né feriti appeared first on Il Post.

Maltempo - allagamenti ed esondazioni in Sardegna. Allerta in Piemonte e Liguria : Paesi isolati, un ponte crollato, strade trasformate in torrenti e persone tratte in salvo dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Una forte perturbazione atlantica ha colpito la Sardegna meridionale e sta per impattare al Nord Ovest. L’isola rivive in queste ore l’incubo alluvione, per di più nelle stesse zone che hanno già pagato un prezzo al...

Maltempo - domani scuole e uffici chiusi in Liguria. Sardegna sott’acqua Crolla un ponte : video | Meteo : Allarme in Piemonte e Ponente ligure per il rischio idrogeologico. La perturbazione ha già causato otto morti e diversi dispersi a Maiorca, nelle Baleari

Maltempo - Sardegna in ginocchio : crolla un ponte nel Cagliaritano. Allerta rossa in Liguria : In Sardegna, nel Cagliaritano, è Allerta rossa per il Maltempo: quattro persone sono state soccorse dai vigili del fuoco a causa delle abitazioni circondate dall'acqua dopo...