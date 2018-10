Loredana Bertè a L’Intervista di Maurizio Costanzo

L’intervista - Loredana Berte : ‘Quando io e Mimì pativamo la fame’ : Ospite della puntata de L’intervista di Maurizio Costanzo in onda giovedì 11 ottobre in seconda serata su Canale 5 l’artista più eclettica, innovativa e controversa della musica italiana, la donna che nel nostro Paese ha osato di più dettando mode e tendenze: Loredana Bertè. La regina del rock italiano si racconta in un incontro intimo e intenso scandito dalle immagini più rappresentative della sua vita. Dalla difficilissima infanzia alla ...

Loredana Bertè ospite a L’Intervista di Maurizio Costanzo dell’11 ottobre : Nuovo appuntamento con L’Intervista di Maurizio Costanzo: ospite in studio questa settimana la regina del rock Loredana Bertè A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album di inediti “LiBertè“, Loredana Bertè si racconta in un’imperdibile intervista nel talk one-to-one condotto da Maurizio Costanzo in seconda serata su Canale 5. Ecco in anteprima alcune dichiarazioni e un breve clip della puntata. Anticipazioni ...

Sanremo 2019 - Loredana Bertè in gara? Le sorprese di Claudio Baglioni : Festival di Sanremo 2019, Claudio Baglioni: Loredana Bertè in gara tra i Big Claudio Baglioni ha iniziato a lavorare al Festival di Sanremo. La kermesse canora dedicata alla musica italiana sta per tornare e per il secondo anno consecutivo sarà il noto cantautore ad occuparsi della direzione artistica. Al momento non sono ancora stati svelati […] L'articolo Sanremo 2019, Loredana Bertè in gara? Le sorprese di Claudio Baglioni proviene da ...

Loredana Bertè cade in diretta a Che tempo che fa : Loredana Berté ha avuto un’incidente tv proprio mentre si esibiva sul palco con la sua ultima canzone “ Maledetto Lunapark” nella trasmissione di Fabio Fazio in playback ed è successo tutto talmente all’improvviso che gli stessi musicisti e il conduttore ci hanno messo un po’ prima di realizzare che l’artista si stava davvero contorcendo dal dolore. Epico il commento una volta che si è rialzata: “C’è qualcuno che m’ha gufato a casa…. dopo ...

