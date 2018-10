Rugby femminile | Serie A 2018-2019 | facili vittorie per Colorno e Valsugana Pavia

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : domenica scatta il campionato. In 19 alla ricerca dello scudetto : Una poltrona per 19 contendenti: parte domenica 7 ottobre la Serie A 2018-2019 di Rugby femminile. Confermato il format della scorsa stagione, ma la rinuncia de Le Sirene del Golfo ha fatto sì che il Girone 2, quello Centro-Sud fosse da 9 e non da 10 squadre, come quello Nord. Dunque ogni squadra del raggruppamento osserverà un turno di riposo. Si riparte con il Colorno campione in carica, al primo tricolore lo scorso anno, e con Valsugana e ...

Rugby - slitta di una settimana la settima giornata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile : Lo spostamento è dovuto alla possibilità da parte della Nazionale Femminile di ospitare un ulteriore test match interNazionale nel corso della stagione 2018/19 La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha comunicato lo slittamento della settima giornata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile dal 25 novembre al 2 dicembre, data quest’ultima inizialmente prevista come giornata di recupero. Restano, dunque, invariate le date ...

Rugby – Presentata la nuova stagione di Serie A femminile : Serie A femminile: Presentata la stagione 2018/19 Contestualmente al Campionato Italiano TOP12, al NHOW di Milano è stata Presentata oggi la nuova stagione del Campionato di Serie A femminile con la presenza delle delegazioni delle venti squadre partecipanti, che conferma la crescita del movimento già evidenziata nella stagione conclusa con il primo titolo vinto dal Colorno. Maria Cristina Tonna, Responsabile del Settore femminile FIR, ha ...

Rugby a 7 - Women Grand Prix Series 2018 : sesta piazza per l’Italia femminile a Kazan : Concluso il week-end per la nazionale femminile di Rugby a 7 nel Women Grand Prix Series in quel di Kazan. Le azzurre hanno agguantato in terra russa la sesta piazza al termine di una manifestazione che può essere ritenuta comunque più che sufficiente per la squadra guidata dal neo tecnico Alfredo De Angelis. Dopo il piazzamento nella parte alta del tabellone per quanto riguarda il sabato, le azzurre sono state battute dalle padrone di casa ...

Rugby a 7 - la Nazionale Italiana femminile chiude al sesto posto il Women Grand Prix Series di Kazan : La sconfitta contro l’Irlanda costringe le azzurre ad accontentarsi del sesto posto Si conclude con un sesto posto l’avventura della Nazionale Italiana Seven femminile al Women Grand Prix Series di Kazan, seconda tappa dei tornei targati Rugby Europe dedicati al Rugby Seven. Le Azzurre, guidate dal neo tecnico Alfredo De Angelis, dopo essersi piazzate nella parte alta del tabellone nella giornata di ieri sono state superate dalle ...

Rugby – Italseven femminile - verso l’esordio al Women Grand Prix Series : le sensazioni di De Angelis : Italseven femminile verso il Women Grand Prix Series: le parole del tecnico De Angelis Mancano tre giorni all’esordio della Nazionale Italiana Seven femminile al Women Grand Prix Series di Kazan. Le Azzurre saranno impegnate sabato 1 e domenica 2 settembre nella seconda tappa dei tornei targati Rugby Europe dedicati al Seven. L’Italia, inserita nella Poule C e in partenza per la Russia nella mattinata di domani, nella fase a gironi del ...

Rugby – Serie A femminile : il calendario ufficiale del campionato 2018-19 : Serie A femminile: ufficializzato il calendario del campionato 2018/19 La Commissione Organizzatrice Gare ha definito il calendario del campionato Italiano di Serie A femminile 2018/19 al via il prossimo 7 ottobre. Venti squadre si contenderanno il Titolo di Campione d’Italia. Suddivise su base territoriale in due gironi da dieci squadre ciascuno, le venti formazioni si affronteranno con girone all’italiana e partite di andata e ritorno ...

Rugby – Italseven Femminile - le azzurre pronte per il Woman 7S GPS di Kazan : Le convocate dell’Italseven Femminile per il Woman 7S GPS di Kazan Alfredo De Angelis, tecnico della Nazionale Italiana Seven Femminile, ha ufficializzato la lista delle dodici atlete convocate per il Women Grand Prix Series di Kazan, seconda tappa al Femminile dei tornei Seven targati Rugby Europe. Le azzurre, alla prima uscita sotto la guida del nuovo tecnico, si raduneranno al CPO Giulio Onesti di Roma martedì 28 agosto. Nella ...