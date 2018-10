Attacchi hacker alla Nasa e a siti istituzionali italiani - confessa 25enne di Salò : È stata individuato dalla Polizia postale e ha già ammesso la sua responsabilità l'hacker responsabile della violazione di 60 siti web istituzionali di enti territoriali (fra cui quelli della Polizia penitenziaria, di alcune province della Toscana e della Rai) e di otto domini collegati alla Nasa. Si tratta di un disoccupato di 25 anni residente a Salò, nel bresciano, che ...

OPAC annuncia aggiornamento sanzioni per armi chimiche a Attacchi hacker - : La Gran Bretagna e i suoi alleati lavoreranno per l'aggiornamento delle sanzioni per l'uso di armi chimiche, per gli attacchi hacker e le violazioni dei diritti dell'uomo, ha dichiarato il ...

Gli Stati Uniti accusano : dietro agli ultimi e più devastanti Attacchi hacker c'è sempre la Corea del Nord : Sua sarebbe una delle mani celate dietro ad altri episodi divenuti famosi per la loro portata - come il colpo alla banca centrale del Bangladesh del 2016 e la diffusione in tutto il mondo del ...

Microsoft - "Democrazia a rischio"/ Ultime notizie - "sventati Attacchi hacker negli Usa" : precedente tedesco : Microsoft “Gli hacker stanno attaccando le democrazie”. Ultime notizie, la denuncia del presidente Brad Smith circa l'introsione di pirati informatici(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 23:15:00 GMT)

I migranti ancora a bordo della Diciotti e gli Attacchi hacker a Microsoft : La Società Autostrade studia la risposta al governo. Il cda dell’azienda “ha preso atto della lettera di contestazioni ricevuta dal ministero dei Trasporti e verrà riconvocato in tempo utile per fornire e deliberare un adeguato riscontro alle stesse”, dice una nota emessa dalla società controllata d

Sicurezza : Servizi segreti romeni - in aumento Attacchi hacker a istituzioni finanziarie : Recentemente, l'Sri e altre istituzioni partner hanno individuato nei rispettivi paesi attacchi informatici su larga scala diretti contro diversi sistemi finanziari in tutto il mondo, si legge in un ...