Il Milan senza attaccanti contro il Sassuolo | Gattuso | Qualcosa ci inventeremo

Empoli-Milan 1-1. I rossoneri ancora senza vittoria. Pesa l'errore di Romagnoli : La sfida del Castellani tra Empoli e Milan si chiude in pareggio , 1-1, . Il rossoneri devono rinviare ancora l'appuntamento con la vittoria. SEGUI LA DIRETTA Nei 12 precedenti in Serie A tra Empoli e ...

Milan Higuain-dipendente - senza il Pipita manca la cattiveria : l’Empoli ringrazia l’ennesimo errore di maturità : Il Milan spreca l’ennesimo vantaggio della stagione e si ferma sull’1-1 contro l’Empoli: al gol rossonero (autogol Capezzi) risponde Caputo su rigore, concesso per un’ingenuità di Romagnoli Sembrava partito con i migliori auspici il campionato del Milan, ma i risultati delle prime 5 gare di campionato delineano un bilancio tutt’altro che positivo: 1 vittoria, 1 sconfitta e 3 pareggi. L’ultimo dei quali ottenuto quest’oggi contro l’Empoli, ...

La Roma fa poker e salva la panchina - il Milan senza Higuain : In soccorso di Di Francesco però è arrivato il Frosinone, in versione decisamente meno battagliera rispetto a quella di domenica contro la Juve, che ha regalato una serata di festa a tutto il mondo ...

Gattuso : “il Milan deve cambiare registro senza palla e stare compatti” : “Sono momenti in cui bisogna mettere da parte la rabbia, trovare tranquillità, parlare il meno possibile. Stiamo lasciando punti per strada ma le prestazioni non sono tutte da buttare via. Gridare, sbattere pugni sul tavolo, tenere facce deprimenti non serve a nulla. Dobbiamo credere nella nostra forza”. Rino Gattuso è convinto che non serva il pugno duro per sbloccare il Milan. “Se faccio scenate, il Mario Merola della ...

Il Milan è senza debiti : da Elliott altri 120 mln nel club : Il Milan ha azzerato i propri debiti finanziari. Il club ha infatti rimborsato i bond emessi mesi fa sulla Borsa di Vienna, mentre era sotto il controllo dalla vecchia proprietà, e che erano stati interamente sottoscritti da Elliott, subentrato nel frattempo al cinese alla guida della società. Lo stesso fondo statunitense, a quanto si apprende, dopo la prima immissione di capitale da 50 milioni, annunciata il 10 luglio e completata nei ...

Milan - Gattuso : 'Così non basta - nella ripresa senza benzina' : MilanO - 'Non abbiamo ancora continuità per 90 minuti, oggi abbiamo giocato per 60'' . Il tecnico del Milan Rino Gattuso commenta così ai microfoni di beIN Sports il pareggio subito in pieno recupero ...

Milano. Al via la riorganizzazione dei servizi per i senzatetto : Riorganizzare e rendere più efficaci i servizi per i senza fissa dimora, uniformare e potenziare l’offerta. Sono gli obiettivi del

Milano : da Comune 7 mln per riorganizzazione servizi per senzatetto : Milano, 22 set. (AdnKronos) - Riorganizzare e rendere più efficaci i servizi per i senza fissa dimora e potenziare l’offerta. Sono gli obiettivi del Comune di Milano per migliorare la governance dei servizi dedicati ai clochard. In questa direzione vanno una delibera approvata dalla giunta comunale

Olimpiadi 2026 - Milano e Cortina ce la faranno anche senza gli aiuti di un governo miope : Leggo su Repubblica che Simone Valenti (responsabile Sport dei Cinquestelle) avrebbe detto che i Giochi Olimpici senza soldi pubblici non si faranno, “sarebbe un inedito, almeno in Europa”. Infatti, voglio ricordare che nel 1984 i Giochi di Los Angeles – io c’ero, le battezzai “Cocacoliadi” (potete consultare i pezzi nell’archivio di Repubblica) furono organizzati privatamente e oculatamente dal manager Peter Ueberroth sfruttando le ...

Olimpiadi invernali 2026 - presentata la candidatura Milano-Cortina. Ma senza il sostegno del Governo : Il timore di Milano, dal punto di vista politico, era che l'esecutivo stesse facendo una scelta politica dovuta alla necessità di non creare tensioni al proprio interno. Ad agosto Milano aveva ...

Milano - elementari senza maestri : 2031 convocazioni : Un fatto accaduto di recente a Milano, che è un po’ il simbolo della spinosa questione circa la penuria di docenti negli istituti scolastici italiani. Alle elementari mancano maestri, di conseguenza sono state convocate 2031 unità, ma solo in 450 hanno accettato l’incarico da parte del provveditorato. Una penuria che riguarda un po’ tutta la provincia lombarda. Milano, l’allarme di Sambruna Massimiliano Sambruna del Cisl ...