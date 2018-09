Risolto il mistero de L' Origine del mondo | scoperta l' identità della modella

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 settembre 2018) È una delle opere più provocatorie di sempre: l'"del", dipinta nel 1866 dal pittore francese Gustave Coubert, per anni ha indotto esperti ed appassionati d'arte ad interrogarsi sull'identitàdonna di cui veniva rappresentato soltanto l'organo genitale. Finalmente uno studio condotto sulle lettere scambiate all'epoca tra due scrittori, George Sand e il figlio di Alexandre Dumas, ha portato a stabilire l'identitàprotagonista. Si tratterebbe di Constance Queniaux, nota ballerina dell'Opera di Parigi.La, dunque, contraddice una prima ipotesi, circolata per anni, secondo la quale a posare era stata l'amante di Coubert, la moirlandese Joanna Hiffernan. È stato lo scrittore, professore ed esperto di Dumas, Claude Schopp, ad avanzare una possibilità diversa.Model behind Courbet's scandalous 'L'du Monde' ...