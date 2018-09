Manovra | Tria | ' Reddito di cittadinanza ci sarà'

Tria : 'la Manovra non deve portare dubbi su sostenibilità debito' : Così il ministro dell'economia oggi parlando della manovra, arrivata alle sue fasi finali, ad un convegno di Confcommercio. Tria spiega che 'per il primo anno la flat tax andrà incontro alle piccole ...

Manovra - Tria : "Ho giurato nell'interesse della Nazione - crescita con attenzione al debito" : Il ministro dell'Economia dopo le tensioni nel governo in vista della nota di aggiornamento del Def: "Ho giurato nell'esclusivo interesse della Nazione e non di altri e non ho giurato solo io"

Manovra - Tria : no crescita in instabilità : Così il ministro dell'Economia Tria al convegno di Confcommercio 'Meno tasse per crescere' "Si parte ora dalle imprese, negli anni successivi affronteremo il problema Irpef", ha detto. Poi: in ...

Tria : «Ho giurato in interesse Nazione E non solo io. Manovra? Stiamo attenti» Mutui e spese mediche : detrazioni al 17% : Il «Financial Times» lo ha definito l’uomo di mezzo: il ministro delle Finanze al bivio tra mantenere il deficit italiano a livelli sostenibili e attuare le riforme

Tria : «Manovra di crescita - ma stiamo attenti. Ho giurato in interesse della nazione. E non solo io» - Mutui e spese mediche : allo studio il ... : E sono ore complicate per il responsabile del dicastero dell'Economia e delle Finanze, che entro domani deve approvare la nota di aggiornamento al Def, leggi qui, Di Maio minaccia: «Senza reddito di ...

Tria assicura che nella Manovra ci sarà il redditto di cittadinanza : Roma, 26 set., askanews, - Il ministro dell'Economia Giovanni Tria assicura che nella manovra ci sarà il reddito di cittadinanza. 'Ci saranno interventi che vengono chiamati reddito di cittadinanza', ha detto il ministtro parlando a ...

Manovra - Tria : no crescita in instabilità : 11.51 "Ci si chiede più crescita nella stabilità finanziaria anche perché i due aspetti non possono essere separati. Le richieste vanno nella direzione della crescita, devono essere affrontate con calma e considerazione. Non ho sentito richieste non condivisibili, ma vanno attuate volta per volta". Così il ministro dell'Economia Tria al convegno di Confcommercio 'Meno tasse per crescere' "Si parte ora dalle imprese, negli anni successivi ...

Manovra - Tria frena Di Maio : «Ho giurato nell’interesse della nazione» : Il conto alla rovescia per aggiornare il Def, ovvero il Documento di economia e finanza, è iniziato. La nota di aggiornamento, tecnicamente definita “Nadef”, andrà presentata dall’esecutivo entro giovedì 27 aprile...

Tria : Manovra di crescita - ma stare attenti Mutui e spese mediche : detrazioni al 17% : Il «Financial Times» lo ha definito l’uomo di mezzo: il ministro delle Finanze al bivio tra mantenere il deficit italiano a livelli sostenibili e attuare le riforme

Tria sulla Manovra : «Ora partiamo con taglio delle tasse per le imprese» - Diretta tv : Presentazione dell’Ufficio Studi Confcommercio su andamento e prospettive economiche alla luce delle misure della legge di bilancio

Manovra/ Le virgole e le riserve pronte ad accontentare Salvini - Di Maio e Tria : "Il governo italiano ha ragione a voler fare come la Francia" dice Mario Deraglio. Anche perché la Commissione Ue "non vorrà arrivare alle sanzioni".

Manovra - Tria : 'Misure nel rispetto dei conti' : Il titolare dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria [VIDEO], prova a rassicurare cittadini, ma soprattutto gli investitori sulla Manovra d'autunno: non ci sara' alcun aumento dell'IVA, così com'era stato chiarito anche dai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio; allo stesso tempo osserva che si trattera' di una Manovra che riguardera' anche temi oggetto del contratto di governo, sebbene non verranno realizzati interamente, al fine di ...