Medio Oriente | Banca mondiale | economia Striscia di Gaza in caduta libera

Trump contro Medio Oriente : "Li proteggiamo e loro vogliono alzare prezzi del greggio" : Trump contro i Paesi del Medio Oriente. "Noi proteggiamo i Paesi del Medio Oriente, non sarebbero sicuri a lungo senza di noi, e ancora continuano a premere per prezzi del petrolio sempre più alti! Ce ...

Papa : garantire un futuro ai cristiani del Medio Oriente che rischiano di sparire : 'Esiste il rischio - ha poi ammonito - che la presenza cristiana sia cancellata proprio nella terra da cui si è propagata nel mondo la luce del Vangelo. In collaborazione con le Chiese sorelle, la ...

Papa : il cristianesimo rischia di sparire dal Medio Oriente : Città del Vaticano, 14 set., askanews, - 'Esiste il rischio che la presenza cristiana sia cancellata proprio nella terra da cui si è propagata nel mondo la luce del Vangelo': lo ha detto il Papa nel ...

Siria - vertice Russia-Iran-Turchia a Teheran/ Ultime notizie - su Idlib si gioca il Medio Oriente : e Trump.. : Guerra Siria, Ultime notizie: vertice oggi tra Iran, Russia e Turchia a Teheran. Si decide il futuro del Medio Oriente, con Trump che chiede a Putin ed Erdogan di sfilarsi da Assad(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 11:22:00 GMT)

Il piano di pace Usa per il Medio Oriente : “Palestinesi confederati con la Giordania” : L’Amministrazione Trump seppellisce la soluzione «due popoli, due Stati», filo conduttore di 25 anni di trattative fra i palestinesi e Israele, e propone al presidente Abu Mazen «una confederazione con la Giordania». L’ha rivelato ieri lo stesso raiss palestinese in un incontro con attivisti israeliani di PeaceNow e deputati israeliani dell’opposiz...

La pace in Medio Oriente - secondo gli Stati Uniti : , BBC News, Scienza Ma quanto è bella l'aurora di Saturno? È la prima volta che la vediamo così bene. , Gizmodo, Ambiente Fa più caldo ' gli insetti hanno più fame ' in frutta e verdura servono più ...

L’Iran sfrutta l’arma demografica per controllare il Medio Oriente : Bashar al-Assad si prepara a dare l’assalto a Idlib e a suggellare la vittoria del regime, e del «fronte sciita», nella guerra civile in Siria. Ma 7 anni di battaglie e distruzioni, 400 mila morti e 5 milioni di profughi, hanno cambiato per sempre il volto del Paese. Anche dal punto di vista delle divisioni settarie. In Siria, molto probabilmente, ...

Medioriente - Israele chiude valico Erez dopo proteste su Striscia : Israele ha chiuso domenica il valico di Erez nel Nord della Striscia di Gaza a causa delle continue proteste palestinesi lungo il confine. Lo ha riportato una fonte ufficiale. Il valico di Erez, l'...

Santa Severa - il 12 agosto un viaggio tra flamenco e Medioriente con Algeciras : In Andalusia nel 711, con l'occupazione araba della Spagna meridionale: ebbe inizio una 'nuova era' che riguardava tutti i campi della scienza, della cultura, dell'arte e della musica. L'evento ...

Il PSG si espande in Medio Oriente : aperto un nuovo store ufficiale in Qatar : Il Paris Saint-Germain si espande in Medio Oriente: il club francese ha inaugurato un nuovo store ufficiale di 79 mq a Doha. L'articolo Il PSG si espande in Medio Oriente: aperto un nuovo store ufficiale in Qatar è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Medio Oriente - Ahed Tamimi torna libera : ANSA, - TEL AVIV, 29 LUG - Ahed Tamimi, l'attivista 17enne divenuta un simbolo della lotta popolare palestinese contro l'occupazione israeliana, e' tornata stamane in liberta'. Lo riferisce la agenzia ...

Usa contro Iran : guerra di parole (per ora) sulle rotte di petrolio e Medio Oriente : Prima il presidente Iraniano Rouhani aveva ammonito: «L’America dovrebbe sapere che la pace con l’Iran è la madre di tutte le paci e la guerra con l’Iran la madre di tutte le guerre». Poi Trump: «Non minacciate mai più gli Stati Uniti o subirete conseguenze come pochi nella storia». Le tensioni rischiano di ripercuotersi sullo stretto di Hormuz, crocevia del 30% di tutto il petrolio trasportato via mare...

