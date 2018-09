Toninelli | “Collettore del Garda superato” Ma è smentito dal ministero dell’Ambiente

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 settembre 2018) Sulsi consuma l’ultimo scontro interno al M5S tra ministri e ministeri del Governo. Il 15 settembre Danilo, titolare delle Infrastrutture, ha annunciato la volontà di bloccare perché “concettualmente vecchie e superate” due opere dell’area del lago: la Tav Brescia-Verona e il cosiddetto collettore, una sorta di mega-depuratore che serve tutti i comuni della zona, con i suoi oltre 25 milioni di turisti annui.ha spiazzato e allarmato non solo i sindaci ma tutte le realtà amministrative ed economiche dell’area non tanto sulla tratta ad alta velocità, ormai in gestazione dal 1993, ma sul collettore, senza il quale “l’area rischia di trasformarsi in una bomba ecologica”, ha sintetizzato Davide Bendinelli, primo cittadino die parlamentare di Forza Italia. Ma è stata la deputata veronese pentastellata Francesca Businarolo, a ...